 

Британские ученые: борьба с COVID-19 способствует ослаблению эпидемий гриппа

29.04.2020, 6:14, Новости дня

Из-за борьбы с коронавирусом COVID-19 и профилактических мер, предпринятых в этой связи, могут ослабнуть сезонные эпидемии гриппа, считают британские ученые (Университет Центрального Ланкашира). Дело в том, что у населения в период пандемии развились полезные привычки, в частности — мытье рук, передает РИА Новости.

Так, до пандемии только 32 процента мужчин и 64 процента женщин Британии мыли руки после посещения общественного туалета. Теперь 83 процента британцев стали регулярно мыть руки после туалета.

Также люди привыкли соблюдать социальную дистанцию.

Еще один благоприятный фактор — закрытие школ. Именно дети, с их слабым иммунитетом и частыми контактами, входят в группу риска по сезонному гриппу.

Выводы британских ученых уже подтверждены практикой. Так, в Японии в феврале 2020 ода уровень заболеваемости гриппом был на 60 процентов ниже, чем в феврале 2019 года. Подобная тенденция есть и в странах Европы.



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