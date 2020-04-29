 

В России продолжается борьба с природными пожарами

29.04.2020, 6:14, Новости дня

На территории Российской Федерации продолжается борьба с лесными пожарами. Режим ЧС полностью или частично действует в семи субъектах страны, еще в 50 — особый противопожарный режим.

Самым проблемными регионами остаются Красноярский край, Бурятия, Тува, Хакасия и Забайкалье, на этот регион приходится почти половина общей площади пожаров. В тушении там помогает армейская авиация Восточного военного округа. Вертолеты Ми-8 сбрасывают воду на очаги и проводят мониторинг ситуации с воздуха. На земле в тушении участвуют более 30 военнослужащих, а также 10 единиц специальной техники.

 

В Туве с пожарами помогают бороться военнослужащие Центрального военного округа. Подразделения за двое суток потушили полосу огня длиной более 20 километров и таким образом спасли жилые дома, передает телеканал "Россия 24".

Работы осложняет рельеф местности — холмы с густым лесом. На выручку бойцам прибыли тяжелые бульдозеры Б-170. С их помощью проводят опашку земли, чтобы не дать огню приблизиться к населенным пунктам. В тушении задействован и вертолет Ми-8 "Терминатор", который за два дня сбросил более 80 тонн воды.



Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

16.03 / Конституционный суд признал законными поправки к Конституции России

05.04 / При въезде в Киев будут проводить обязательное измерение температуры

21.04 / Amnesty International выпустила доклад о смертной казни за 2019 год

16.04 / Либеральные СМИ снова промахнулись с кандидатом в мученики

06.04 / Deutsche Welle ответила на критику по поводу освещения коронавируса в РФ

26.03 / Киев сорвал согласование участков разведения сил в Донбассе

07.04 / ВЦИОМ изучил поведение россиян в Сети на фоне коронавируса

03.04 / Украина в качестве помощи направит в Италию врачей и спирт

13.04 / “Интер” назвал цену на Мартинеса

08.04 / Минпросвещения разрешило досрочно закончить учебный год для 1-8 классов

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска