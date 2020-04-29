В Канаде пенсионерка узнала о своей смерти из утренней почты

29.04.2020, 5:53, Разное

В Канаде пожилая местная жительница на протяжении семи месяцев не получала социальные выплаты по достижению возраста. Как оказалось, пенсионерка числилась в списке умерших и узнала о своей смерти из утренней почты.

20 апреля жительница канадского города Виктория получила письмо от местной налоговой службы, в котором указывалось, что она умерла. 80-летняя жительница сразу же позвонила в ведомство, чтобы узнать причину отправки такого сообщения, но дозвониться смогла лишь через три часа, поскольку все линии оказались заняты, так как на эти же номера обращаются люди, нуждающиеся в пособии в связи с антиэпидемиологическими мерами. Пообщавшись с официальным представителем, Вильма Уильямс узнала, по какой причине её записали в число ушедших из жизни. Судя по всему, её перепутали с другой женщиной, имеющей такое же имя и фамилию.

Гражданка Канады, комментируя произошедшее, отметила, узнав столь неожиданную новость, она была удивлена, но отнеслась к произошедшему с юмором. В то же время пенсионерка считает, будь на её месте другая пожилая женщина, это могло бы закончиться сердечным приступом. Также она рассказала, почему в течение семи месяцев не знала о прекращении выплат пенсии. Канадка не нуждалась в деньгах и долгое время не проверяла банковский счёт.