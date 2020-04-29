 

Суд Украины велел открыть уголовное дело против генпрокурора страны

29.04.2020, 5:30, Новости дня

Национальное антикоррупционное бюро Украины должно открыть уголовное дело против генпрокурора страны Ирины Венедиктовой, сообщила глава отдела коммуникаций украинского Высшего антикоррупционного суда Олеся Чемерис.

Чемерис сообщила, что суд обязал антикоррупционное бюро «открыть уголовное производство в отношении высокопоставленного лица из-за незадекларированного имущества», передает UNN.

Украинский юрист Сергей Стерненко подал жалобу на бездеятельность антикоррупционного бюро «из-за отсутствия декларации на имущество – часов стоимостью 10 тыс. евро». Также указывалось на членство Венедиктовой «в общественной организации с признаками получения дохода», передает ТАСС.

В марте президент Украины Владимир Зеленский назначил врио главы Госбюро расследований Ирину Венедиктову генеральным прокурором страны.

В феврале экс-президент Украины Петр Порошенко подал иск против Венедиктовой и ее подчиненных из ГБР.



Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

03.04 / Роспотребнадзор назвал правила дезинфекции дома

04.04 / Просто хорошее настроение: Губерниев отжигает на карантине

08.04 / Украина потратила почти 1 млрд грн на борьбу с коронавирусом – Шмыгаль

07.04 / Российский посол в США: желающих вылететь в Россию пока не набирается

29.03 / В Италии за сутки умерли 756 пациентов с коронавирусом

27.03 / Трамп указал General Motors на невыполненное обещание по производству аппаратов ИВЛ

20.04 / По факту истязаний ребенка в Новороссийске возбуждено дело

26.03 / Горький юбилей Европы: Шенгенское соглашение перестает работать в дни своего 25-летия

09.04 / При возгорании на нефтехимическом объекте под Самарой пострадали четыре человека

18.04 / “В конце года просто обязаны прилететь инопланетяне”. Соцсети с юмором отреагировали на смог и пылевую бурю в Киеве

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска