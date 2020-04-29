Суд Украины велел открыть уголовное дело против генпрокурора страны

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29.04.2020, 5:30, Новости дня

Национальное антикоррупционное бюро Украины должно открыть уголовное дело против генпрокурора страны Ирины Венедиктовой, сообщила глава отдела коммуникаций украинского Высшего антикоррупционного суда Олеся Чемерис.

Чемерис сообщила, что суд обязал антикоррупционное бюро «открыть уголовное производство в отношении высокопоставленного лица из-за незадекларированного имущества», передает UNN.

Украинский юрист Сергей Стерненко подал жалобу на бездеятельность антикоррупционного бюро «из-за отсутствия декларации на имущество – часов стоимостью 10 тыс. евро». Также указывалось на членство Венедиктовой «в общественной организации с признаками получения дохода», передает ТАСС.

В марте президент Украины Владимир Зеленский назначил врио главы Госбюро расследований Ирину Венедиктову генеральным прокурором страны.

В феврале экс-президент Украины Петр Порошенко подал иск против Венедиктовой и ее подчиненных из ГБР.



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