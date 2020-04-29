Фаучи ожидает небольшого всплеска заражений COVID-19 при осторожном открытии страны

29.04.2020, 5:15, Новости дня

Доктор Энтони Фаучи, директор Национального института аллергии и инфекционных заболеваний заявил во вторник, что он ожидает увеличения случаев заражения COVID-19 после того, как США вновь начнут открываться после пандемии коронавируса. При этом, по словам Фаучи, число новых случаев заражения будет низким, если ограничения будут отменяться осторожно и последовательно, а также если все новые случаи будут идентифицированы, изолированы и отслежены.

Согласно этому сценарию, в США появится «небольшое количество» новых случаев, и общее число зараженных достигнет 70 000 – 80 000 человек.

Фаучи считает, что возвращение вируса неизбежно. Более того, по его словам, коронавирус никогда не исчезнет полностью.

К концу этого года будет известно, смогут ли ученые получить безопасную и эффективную вакцину. Затем, по словам Фаучи, основная задача будет состоять в производстве достаточного количества и распространении вакцины по всему миру.

На прошлой неделе в Оксфордском университете в Лондоне начались испытания потенциальной вакцины на людях. По данным New York Times, вакцина хорошо показала себя во время испытания на обезьянах. В случае удачных испытаний, уже к сентябрю будет произведено несколько миллионов доз вакцины.