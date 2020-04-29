 

Виноваты люди из столичного региона

29.04.2020, 5:11, Новости дня

Все, что нужно знать рано утром 29 апреля



Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

24.04 / ОРДО и ОРЛО синхронно признали летальные случаи COVID-19 – Минреинтеграции

07.04 / Стало известно о влиянии коронавируса на электоральные процедуры по всему миру

27.03 / Эксперт: Озвученные в обращении президента решения нацелены на защиту здоровья граждан

23.04 / Саакашвили придет на заседание фракции “Слуга народа” – СМИ

13.04 / Independent – подмосковная пробка из машин скорой помощи напугала интернет

01.04 / Fox News – зная о неготовности США к пандемии, власти страны разбрасывались деньгами за рубежом

13.04 / Министры здравоохранения G20 проведут онлайн-встречу

16.04 / ЧФ провел учения на фоне присутствия в Черном море эсминца США

04.04 / Трамп не исключил введения пошлин против РФ и Саудовской Аравии

05.04 / В Афганистане задержали лидера местной ячейки ИГИЛ

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска