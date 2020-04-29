 

Мнение: В Пентагоне приняли за НЛО российские новые “самолеты-невидимки”

29.04.2020, 5:10, Разное

Согласно официальной версии Госдепа, ЦРУ и Пентагона, которую ранее озвучила газета New York Times, военная программа по изучению НЛО завершилась в 2012 году. Соврали, как обычно. Исследования продолжаются до сих пор. В минувшем октябре стало известно, что в США создали группу, которая, предположительно, займется исследованием гипотетических внеземных технологий. Вроде бы, в США уже есть кое-какие “внеземные технологии” – они их заполучили. Как – хотелось бы узнать, если они даже НЛО не видели по сути.

Пентагон решил официально опубликовать видео с якобы запечатленными на них неопознанными летающими объектами. По словам военных, такая «политика прозрачности» призвана «прояснить любые неправильные представления общественности о том, реальны ли эти кадры», которые ранее уже утекали в Сеть.

Министерство обороны США опубликовало всего три видео, сделанные во время тренировочных полетов пилотов американских ВМС, на которых показаны их встречи с «неопознанными летающими объектами». Ролики сняты в 2004 и 2015 годах и до сегодняшнего дня были засекречены — однако это не помешало им периодически просачиваться в Сеть. Видео, сделанные американскими пилотами, ранее активно циркулировали в СМИ и спровоцировали немалый ажиотаж среди уфологов. Ну, это такие люди, знаете ли, которые то целые работы по тарелочкам пишут, то в дурдоме отдыхают. Но верить в пришельцев почему-то модно. А в чертей не очень.

Командование Военно-морских сил США уже заявляло, что они не знают, что именно запечатлено на этих видео, поэтому предпочитали говорить о «неопознанных воздушных явлениях» — загадочных бескрылых самолетах, летающих на гиперзвуковых скоростях и не имеющих «ни отчетливого крыла, ни отчетливого хвоста, ни отчетливого выхлопного шлейфа». Как объясняется в новом пресс-релизе на сайте Пентагона, видеозаписи решили официально обнародовать, чтобы устранить любые неверные представления общественности о том, реальны ли они. Однако какого-либо объяснения того, что показано на видео, так и не озвучили.

«ВМС США ранее признавали, что эти видео, циркулирующие в открытом доступе, действительно были сделаны их пилотами. После тщательного анализа министерство установило, что санкционированный выпуск этих уже несекретных видеороликов <…> не помешает каким-либо последующим миссиям военных в связи с неопознанными воздушными явлениями. <…> Воздушные явления, наблюдаемые в видеороликах, остаются охарактеризованными как «неопознанные»», — говорится в заявлении.

И как завершающий штрих всей этой загадочной истории. Эксперт Минобороны РФ сказал, что на этих кадрах наши новые самолеты-невидимки – да, гиперзвуковая скорость, и никакого выхлопа, крыловидность незаметна, крыло, говорит эксперт, особой формы, оно “маскировочное”. Странно, что в США сразу не предположили, что это так, говорит он. Но, по его заверениям, это именно они. А в НЛО он не верит. А вы?

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Источник: Записки жизнерадостного пессимиста



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