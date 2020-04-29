NTD – анализы выявили антитела к коронавирусу у десятой части москвичей

29.04.2020, 5:06, Новости дня

В результате тестирования, которое проводится в специализированной клинике в Сколково, антитела к коронавирусу были обнаружены у 10% протестированных москвичей. Такая статистика позволяет предположить, что в Москве и Московской области коронавирусной инфекцией мог переболеть уже каждый десятый житель, передаёт NTD.

В Международном медицинском кластере Сколково продолжают делать экспресс-тесты на антитела к коронавирусу. Их поставляют из Сингапура. Тесты высокочувствительны — точность анализа примерно 95 процентов.

ИЛЬДАР ХАРУЛЛИН, гендиректор Фонда ММК: Основная идея нашего кластера как раз в том и заключалась, что на этой территории возможно использование уникальных для РФ — пока в РФ не зарегистрированных, но которые имеют регистрацию в странах ОЭСР, — медицинских технологий, лекарственных средств и изделий медназначения.

В Москве и Московской области живёт более 20 миллионов человек. За время эпидемии здесь выявлена примерно 51 тысяча случаев заражения коронавирусом, то есть инфицировано 0,25 процента населения. Однако результаты анализов в Международном медицинском кластере позволяют предположить, что коронавирусом мог переболеть каждый десятый житель региона.

За две недели тестирования сделали примерно тысячу анализов. В первую неделю антитела выявили у 3 процентов протестированных. Во вторую неделю этот показатель вырос до 9—10 процентов.

Подобное исследование было проведено в США. В штате Нью-Йорк протестировали три тысячи человек, почти у 14 процентов из них выявили антитела. На этом основании предположили, что там коронавирусом переболели два миллиона семьсот тысяч жителей. Официальные данные в десять раз ниже.

Впрочем, сотрудники московской клиники говорят, что в РФ ситуация иная.

ЛЮБОВЬ СТАНКЕВИЧ, заведующая отделением лабораторной диагностики: Нет, в РФ — не как в Нью-Йорке. У нас ниже процент. То есть мы в основном ещё не иммунизированы.

ЖУРНАЛИСТ: А на сколько ниже?

ЛЮБОВЬ СТАНКЕВИЧ: Ниже. Это закрытые данные, я не могу их сейчас вам выдавать. Статистика в обработке.

В РФ в общей сложности зарегистрировано более 81 тысячи случаев COVID-19. Скончались почти 750 человек, поправились более 6700.



Дата выхода в эфир 27 апреля 2020 года.