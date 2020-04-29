 

Потери украинской туристической отрасли от COVID-19 оценили в $1,5 млрд. Рассказали, как облегчат налоговую нагрузку

29.04.2020, 5:00, Новости дня

Потери туристической отрасли Украины от коронавирусной инфекции оцениваются в более чем $1,5 млрд. Об этом сообщила врио министра культуры и информационной политики Светлана Фоменко, пишет правительственный портал. 

“Главной целью сейчас являются защита туристических предприятий от массовых банкротств и стабилизация их работы”, – сообщила Фоменко.

В Кабинете Министров Украины заявили, что запреты на передвижение будут поэтапно сниматься, но “у людей может остаться внутренний страх и обостренный инстинкт самосохранения”.

“Туристы могут изменить свои привычки, что потребует изменения формата их обслуживания. Одной из главных поведенческих изменений станет социальная дистанция. В ситуации, которая сложилась, внутренний туризм имеет значительно лучшие шансы на быстрое восстановление, чем выездной”, – говорится в сообщении.

Если часть туристически ориентированных стран не откроют к осени свои границы, то украинцы поедут по родине, считают в правительстве.

Потери импорта и экспорта услуг, связанных с путешествиями, от пандемии оцениваются в более чем $1,5 млрд

В частности, Министерство культуры и информационной политики совместно с профильным комитетом Верховной Рады разработали законопроект №3377, которым предлагают: освободить операции по предоставлению туристических услуг от уплаты налогов на добавленную стоимость, прибыль и ЕСВ земельного и на нежилую недвижимость, отменить туристический сбор к концу 2020 года, а также ввести налоговые льготы на оплату аренды и землю государственной и коммунальной собственности.

Вспышка коронавирусной инфекции COVID-19 началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.

По состоянию на утро 28 апреля в Украине коронавирус подтвержден у 9410 человек. Умерло 239 человек, а 992 уже выздоровели.

Карантин в Украине был введен 12 марта из-за распространения коронавирусной инфекции. Ограничительные меры должны были действовать до 24 апреля, однако 22 апреля их продлили до 11 мая.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

11.04 / Кабмин РФ предложил упразднить Совет при правительстве по физкультуре и спорту

10.04 / Новый смартфон Honor 30 Pro показали на фото

06.04 / Чтобы не заразить беженцев, Турция сведёт свои передвижения в Сирии к минимуму

08.04 / Глава ВМС США ушел в отставку после скандала вокруг авианосца «Теодор Рузвельт»

03.04 / Российских военных врачей направят в самые сложные районы Сербии

07.04 / Назван самый богатый россиянин

02.04 / Календарь: 2 апреля – День единения народов России и Белоруссии

12.04 / Озвучен объем сокращения добычи нефти в США

26.03 / Власти Подмосковья будут контролировать парки

28.03 / Украина захотела сэкономить на национализме

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска