Потери украинской туристической отрасли от COVID-19 оценили в $1,5 млрд. Рассказали, как облегчат налоговую нагрузку

29.04.2020, 5:00, Новости дня

Потери туристической отрасли Украины от коронавирусной инфекции оцениваются в более чем $1,5 млрд. Об этом сообщила врио министра культуры и информационной политики Светлана Фоменко, пишет правительственный портал.

“Главной целью сейчас являются защита туристических предприятий от массовых банкротств и стабилизация их работы”, – сообщила Фоменко.

В Кабинете Министров Украины заявили, что запреты на передвижение будут поэтапно сниматься, но “у людей может остаться внутренний страх и обостренный инстинкт самосохранения”.

“Туристы могут изменить свои привычки, что потребует изменения формата их обслуживания. Одной из главных поведенческих изменений станет социальная дистанция. В ситуации, которая сложилась, внутренний туризм имеет значительно лучшие шансы на быстрое восстановление, чем выездной”, – говорится в сообщении.

Если часть туристически ориентированных стран не откроют к осени свои границы, то украинцы поедут по родине, считают в правительстве.

Потери импорта и экспорта услуг, связанных с путешествиями, от пандемии оцениваются в более чем $1,5 млрд

В частности, Министерство культуры и информационной политики совместно с профильным комитетом Верховной Рады разработали законопроект №3377, которым предлагают: освободить операции по предоставлению туристических услуг от уплаты налогов на добавленную стоимость, прибыль и ЕСВ земельного и на нежилую недвижимость, отменить туристический сбор к концу 2020 года, а также ввести налоговые льготы на оплату аренды и землю государственной и коммунальной собственности.

Вспышка коронавирусной инфекции COVID-19 началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.

По состоянию на утро 28 апреля в Украине коронавирус подтвержден у 9410 человек. Умерло 239 человек, а 992 уже выздоровели.

Карантин в Украине был введен 12 марта из-за распространения коронавирусной инфекции. Ограничительные меры должны были действовать до 24 апреля, однако 22 апреля их продлили до 11 мая.