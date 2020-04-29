На должность главы Госналоговой службы Украины претендует экс-нардеп Катеринчук

29.04.2020, 5:00, Новости дня

52-летний юрист и политик Николай Катеринчук претендует на должность председателя Государственной налоговой службы Украины. Это следует из поданной им декларации за 2019 год, которая опубликована на сайте Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции.

Катеринчук задекларировал квартиру площадью 266,6 м², три земельных участка, $780 тыс., €27,8 тыс и 450 тыс. грн наличными и т.д.

В 2002–2012 годах Катеринчук был депутатом Верховной Рады. Стал известен после участия на стороне Виктора Ющенко в процессе в Верховном Суде, который в 2004 году не смог установить результаты второго тура выборов президента, в связи с чем был назначен повторный второй тур.

В 2019 году Катеринчук безуспешно баллотировался в парламент по списку партии “Гражданская позиция”.

Всего на должность главы ГНС претендует 43 человека, заявил 27 апреля в эфире ICTV министр Кабинета Министров Олег Немчинов.

Прием заявок длился всего два дня: в Кабмине сообщили, что глава налоговой службы назначается на период действия карантина, введенного в связи с эпидемией коронавирусной инфекции (такая возможность предусмотрена изменениями в госбюджет, которые Верховная Рада приняла 24 апреля). Он будет исполнять обязанности до назначения руководителя, выбранного на полноценном конкурсе.

Сегодня в Окружной административный суд Киева поступил иск к Кабинету Министров Украины и ГНС с требованием отменить отбор на должности главы и замглавы службы.

Предыдущий глава Госналоговой службы Сергей Верланов был уволен Кабмином 24 апреля. Также правительство уволило Максима Нефьодова с должности главы Гостаможенной службы.

На отставке Нефьодова и Верланова настаивал Игорь Уманский, который около месяца занимал должность министра финансов в правительстве Дениса Шмыгаля. Он, в частности, утверждал, что ГНС при Верланове устраивала “коррупционные скрутки с НДС”, что приводило к ежемесячным потерям госбюджета на сумму до 5 млрд грн. Верланов утверждал, что никаких оснований для его увольнения не было.