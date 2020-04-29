 

Саакашвили предложили войти в Нацсовет реформ Украины – СМИ

29.04.2020, 5:00, Новости дня

Экс-президенту Грузии Михаилу Саакашвили предлагают войти в Национальный совет реформ. Об этом сообщает “РБК-Украина”, ссылаясь на источники.

Собеседник издания сообщил, что Саакашвили проводил встречи в Офисе президента по вопросу назначения в исполнительную власть.

“Ввиду трудностей с назначением в правительство, рассматривается вариант вхождения Саакашвили в Национальный совет реформ”, – сообщил источник.

22 апреля стало известно, что президент Украины Владимир Зеленский предложил Саакашвили занять пост вице-премьера по вопросам реформ. Глава государства считает, что у Саакашвили “есть потенциал для поддержки правительства Украины”. 

Во фракции “Слуга народа” заявили, что Верховная Рада может рассмотреть назначение Саакашвили 28-го или 29 апреля. Позже сообщалось, что премьер-министр Украины Денис Шмыгаль пока не вносил в Верховную Раду представление о назначении Саакашвили.

По данным источников “РБК-Украина”, перед тем, как предложить Саакашвили должность вице-премьера, окружение украинского президента обсуждало другие варианты его трудоустройства. Политику якобы предлагали должность замглавы Офиса президента, но он отказался. Саакашвили сказал, что не может занимать этот пост. “При всем уважении, я – Михаил Саакашвили. Я не могу быть заместителем руководителя Офиса президента”, – объяснил политик. 

В 2008–2013 годах Саакашвили был президентом Грузии. После окончания второй каденции в 2013 году он покинул страну, сейчас проживает в Украине, у него есть украинское гражданство. 

В 2015–2016 годах экс-президент Грузии возглавлял Одесскую облгосадминистрацию. Ушел в отставку, потому что украинские власти, по его словам, поддерживали коррупционные кланы.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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