Опрос: 65 процентов россиян поддержат ужесточение мер по борьбе с коронавирусом

29.04.2020, 4:55, Новости дня

Почти 60 процентов граждан РФ в случае необходимости готовы поддержать ужесточение мер по борьбе с коронавирусом. Об этом свидетельствуют данные исследования холдинга "Ромир", сделанного по заказу Фонда развития гражданского общества.

Целью опроса было выяснить, как россияне оценивают действия властей по борьбе с распространением коронавируса COVID-19, меры профилактики, уровень проблем и сложностей, связанных с проводимыми мероприятиями, а также, какими источниками пользуются граждане и к каким испытывают доверие. В телефонном опросе участвовали 2 тысячи человек из 45 субъектов Российской Федерации.

По мнению основной части опрошенных, меры, предпринимаемые властями, оправданы и адекватны угрозе. При этом каждый четвертый респондент отмечает недостаточность мер. Наибольшую поддержку (88 процентов) получили меры в отношении граждан, которые представляют угрозу для распространения коронавируса (инфицированные или контактирующие с инфицированными). Почти 65 процентов респондентов в случае введения жесткого карантина изъявили готовность поддержать власти, передает РИА Новости.

37 процентов опрошенных считают, что введенные ограничительные меры чрезмерны. В первую очередь это касается режима самоизоляции, ограничения передвижения, пропускной системы и штрафов.

Также опрос подтвердил, что россияне крайне обеспокоены распространением коронавируса COVID-19 в нашей стране и в мире: данная проблема очень волнует или скорее волнует 78 процентов опрошенных, 56 процентов считают, что пандемия коронавируса представляет серьезную и реальную угрозу.

90 процентов граждан РФ предпринимают профилактические меры: чаще моют руки, носят медицинские маски, стараются не касаться лица руками, реже выходят из дома. 81 процент опрошенных испытывают трудности в повседневной жизни в связи с введением ограничительных мер. 49 процентов отмечают в первую очередь невозможность выйти на улицу. Затем упоминаются другие проблемы – изменение образа жизни, недостаток средств профилактики, недостаток физической активности.