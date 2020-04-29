В провинции Альберта в Канаде порядка 12 тысяч человек эвакуированы из-за половодья

29.04.2020, 4:55, Новости дня

В провинции Альберта в Канаде около 12 тысяч человек вынуждены были покинуть свои дома в городе Форт-Макмюррей из-за половодья. Такие данные передает местный телеканал CBC.

Как уточняется, половодье усилилось 26 апреля, повысился уровень воды в реках Клируотер и Атабаска. 27 апреля было проведено свыше 200 спасательных операций, сообщил глава местного управления по чрезвычайным ситуациям Скотт Дэвис.

По мнению Дэвиса, это самое сильное половодье в регионе за последние 100 лет.

В городе Форт-Макмюррей проживает около 66,5 тысячи человек, сообщает РИА Новости. В 2016 году в городе был лесной пожар, в связи с чем власти провели крупнейшую в истории провинции эвакуацию населения.