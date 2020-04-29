 

Мнение: Это шторм

29.04.2020, 4:35, Разное

Этот выпуск бумажной версии «Новой» от 29  апреля 2020 года будут изучать в учебниках журналистики.

А фотографии, опубликованные в этом номере газеты – это уже фотодокументы 2020 года в истории России.

На 22 полосах этого номера газеты –  всего один репортаж. Но это репортаж Елены Костюченко и Юрия Козырева из «красной зоны» 52-ой клинической больницы Москвы, где медики делают все за пределами возможного, чтобы вытащить из того света заразившихся коронавирусом, и где специальные корреспондентов «Новой» провели сутки.

Источник: Ирек Муртазин



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