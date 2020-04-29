Мнение: Это шторм

29.04.2020, 4:35, Разное

Этот выпуск бумажной версии «Новой» от 29 апреля 2020 года будут изучать в учебниках журналистики.

А фотографии, опубликованные в этом номере газеты – это уже фотодокументы 2020 года в истории России.

На 22 полосах этого номера газеты – всего один репортаж. Но это репортаж Елены Костюченко и Юрия Козырева из «красной зоны» 52-ой клинической больницы Москвы, где медики делают все за пределами возможного, чтобы вытащить из того света заразившихся коронавирусом, и где специальные корреспондентов «Новой» провели сутки.