Захарова дала ответ «фейкоделам»

29.04.2020, 4:30, Новости дня

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова ответила на фейковые новости, касающиеся работы по возвращению российских граждан домой из-за рубежа.

Захарова опровергла появившуюся в СМИ недостоверную информацию о том, что она якобы возлагает на застрявших за границей туристов вину за проблемы с возвращением в Россию. Приписываемые ей слова Захарова назвала «заоблачным уровнем фейка», над которым работали то ли «бездари», то ли люди «в принципе» без «моральных принципов».

«И вот уже сотни подкормышей начали свое любимое занятие – фейкометание, на разный лад и вкус», – сообщила она в Facebook.

Для опровержения фейковой новости официальный представитель МИДа привела ряд своих подлинных высказываний в прессе, в которых не раз подчеркивала, что «не приемлет» рассуждений в духе «А зачем они туда все поехали?». При этом МИД «всегда предупреждал и предостерегал от безответственного отношения к планированиям зарубежных поездок».

Захарова также «передала привет всем фейкоделам, особенно из американских СМИ, которые писали чушь о том, что из Израиля не будут вывозить и что РФ бросила больных детей». Как сообщила официальный представитель МИДа, «более 250 человек окажутся наконец дома в Москве и Питере».

«Как вам спится, фейковые мои?» – сообщила она.

Напомним, Захарова подчеркивала, что оставшиеся за границей россияне получат помощь.