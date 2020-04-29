Мнение: Coronavirus COVID-19 как увертюра возвращения

29.04.2020, 4:25, Разное

Доктор философских наук Яков Тарароев прислал письмо с со статьей на тему коронавируса.

Думаю читателям блога будет интересно.

Coronavirus COVID-19 как увертюра возвращения

В настоящий момент, когда в связи с эпидемией коронавируса в мире разворачиваются невиданные события, о которых ещё три месяца назад никто не мог предположить и в страшном сне, самое время задуматься о причинах и следствиях всего того, что происходит. Обсуждения подобного рода широко представлены в средствах массовой информации, вероятно, скоро всё происходящее сейчас всеохватно и широко будет исследоваться не только естественнонаучными и техническими, но и гуманитарными дисциплинами, в связи с чем, и хочется сказать несколько слов.

Прежде всего, о причинах. Сторонники теории заговоров ищут всевозможные следы искусственного происхождения вируса, вирусологи, врачи и другие специалисты естественных наук пытаются понять механизмы возникновения и распространения COVID-19. При несомненном наличии таких механизмов, пусть и не до конца ясных, фундаментальным причинам появления этой напасти уделяется не достаточно внимания. В общем виде эти причины должны определять предпосылки возникновения вышеупомянутых механизмов, причём не только для данной формы вируса, но и для других. Всякий вирус имеет своего носителя – организм, на котором он живёт и развивается. В свою очередь, этот организм живёт в некоторых физических условиях, вся совокупность которых называется климатом. Поэтому вполне очевидно предположить, что климат, а точнее даже его изменения существенно влияет на изменения вирусов и бактерий.

В данном материале нет необходимости приводить все те факты, которые говорят нам о том, что климат на планете Земля начал существенно меняться за последние несколько десятков лет. Оставим вопрос о том, происходит ли это изменение под воздействием природных или антропогенных фактов (по поводу чего сейчас ведутся жаркие дискуссии). Лично автор считает, что процесс носит естественный характер, и доля антропогенных причин очень невелика, но это предмет отдельного разговора.

В контексте рассматриваемого вопроса не важно, является ли эти изменения негативными или позитивными для человека. Мы можем считать в общем случае, что изменения климата являются позитивными тогда, когда они приводят к увеличении площади поверхности суши, территория которой благоприятна для проживания человека, и соответственно негативны изменения тогда, когда площадь поверхности суши, пригодной для существования человека сокращается. По современным моделям климатических изменений мы можем сказать, что в настоящее время процесс климатических изменений

разнонаправленный, и оценить его полезность или вредность мы сможем только после того, как он завершиться.

Однако до этого ещё далеко и на данный момент мы можем только сказать, чем он сопровождается. Общеизвестно, что одним из факторов сопровождения климатических изменений является ухудшение эпидемиологической обстановки. Причина этого следующая: изменение климата касается, прежде всего, естественного ареала каждого из видов живых существ, которые являются носителями вирусов и микроорганизмов, а так же их экологической ниши. Эти ареалы и экологические ниши «деформируются», «находят» один на другой, в результате чего носители вирусов и микроорганизмов взаимодействуют интенсивнее, чем при стабильном климате, когда каждый вид занимает свою ячейку в экосистеме и свой ареал обитания. Соответственно, возрастает интенсивность взаимодействия вирусов и микроорганизмов, что стимулирует их мутацию и появление новых вирусов и бактерий с новыми свойствами.

Нарушение ареалов обитания и экологических ниш диких видов приводит не только к интенсивности взаимодействия между ними, но и «вторжение» их в ареал обитания человека, «внедрение» их, пусть эпизодически и случайно в экологическую нишу человека. Вообще, в период стабильного климата эта ниша, как и ареал человека, по крайней мере, со времён становления производящей экономике и начала оседлого образа жизни, более-менее стабильна. Человек, особенно в городах, фактически абсолютно «отрезан» от естественной природы, однако в эпоху климатических изменений вероятность передачи вирусов или бактерий от диких видов к человеку возрастает. Так было во все крупные эпидемии. Сегодня ситуация усугубляется тем, что фактически уже около ста лет, благодаря развитию медицины в индустриальных странах, уменьшению младенческой и детской смертности, существенным образом ослабился естественный отбор и поэтому населеннее этих стран потенциально более уязвимо к воздействию новых вирусов и бактерий. Таким образом, эпидемиологическая угроза является первым сопутствующим признаком глобального изменения климата.

Вторым сопутствующим признаком является локальное изменение климатических условий на определённых территориях. Эти изменения могут быть как благоприятны для человека, так и наоборот – неблагоприятны. В первом случае непригодные или малопригодные для жизни человека территории становятся пригодными для жизни, во втором случае те территории, на которых жил человек и вёл хозяйственную деятельность, становятся малопригодными или непригодными. Это выражается в изменении физических условий (температура, влажность), которые влияют и на жизнь самого человека, и на растения и животных, которые являются для него источником пищи. Если в естественных условиях вследствие изменения климата меняется ареал обитания вида, или он приспосабливается к изменяющимся условиям, то для одомашненных видов это невозможно, и просто падает их численность. Проще говоря, падает производительность сельского хозяйства, и соответственно растут цены на продовольствие. Тенденция общемировых цен на продовольствие есть тема отдельного разговора, в данной работе можно лишь отметить легко проверяемый факт, что индекс продовольственных цен, который фиксирует изменение относительных цен, т.е. цен без учёта инфляции ФАО (продовольственная и сельскохозяйственная организация объединенных наций) вырос с 89,6, в 2002 году до 180,5 в феврале 2020 года. Этот рост не был постепенным и плавным, максимум – 229,9 приходился на 2011 год, но, тем не менее, тенденция очевидна. Каждый желающий может найти этот график в интернете по запросу «Индексы цен ФАО на продовольствие».

Разумеется, при благоприятных локальных климатических изменениях открываются новые возможности освоения новых территорий, новых способов и форм хозяйственной деятельности, но это происходит не сразу, для этого нужно время и ресурсы.

Для лучшего понимания современных процессов в отношении влияния климатических изменений на социальные системы целесообразно обратится к уже прошедшим эпохам. И здесь мы можем зафиксировать факт того, что изменения климата были основным фактором социогенезиса, именно климатические изменения, растянутые во времени, стимулировали возникновение и развитие новых форм образа жизни, способов и видов хозяйственной человеческой деятельности, которые в свою очередь формировали социальные системы и отношения, являющиеся основой современного общества.

Действительно, глобальное потепление, которым ознаменовалось окончание последнего ледникового периода 12 тысяч лет назад, стимулировало появление оседлого образа жизни, а вместе с ним и производящую экономику в виде сельскохозяйственной деятельности, сформировав аграрный способ жизни.

Глобальное похолодание 6200 г до н.э. стимулировало заселение Европы носителями аграрной культуры (до этого там жили охотники и собиратели), а так же стимулировали социальные и культурные трансформации поселенцев среднего и нижнего течения Тигра и Евфрата, которые, в конечном итоге, с течением времени, создали городской образ жизни, институты государства и права, письменность и многое другое, чем мы пользуемся до сегодняшнего дня и что составляет основы цивилизации.

Если говорить о более близких к нам временах, то наблюдается корреляция между расцветом Римской империи и глобальным потеплением с одной стороны, а так же между упадком этой империи и глобальным похолоданием. Эта корреляция присутствует между волной «градообразования» на территории Европы на рубеже 1-2 тысячелетия нашей эры, в том числе и на территории тогдашней Киевской Руси. И, наконец, малый ледниковый период 14-19 веков опосредованно, через цепь социальных трансформаций привёл к появлению индустриального общества, капиталистической системе, интенсивному росту науки и техники, т.е. в конечном итоге тому образу жизни, в котором мы все сейчас живём.

Современный человек, по своему высокомерию и самоуверенности решил, что природные факторы, которые он преодолевал и которыми он пользовался, исчезли из его бытия. Но это не более чем иллюзия. При всём его относительном и условном могуществе, которое человек может применять только к себе подобным, у него нет ни малейших возможностей, повлиять на причины, которые, в конечном итоге его создали в современном виде. Даже если принять гипотезу о значительном антропогенном влиянии на современное изменение климата, мы можем констатировать, что естественные вариации климатических изменений очень широки, в истории Земли глобальные климатические условия были и гораздо более благоприятные, чем сейчас, и гораздо более суровые. Считать, что климат должен быть неизменен, или только мы его способны изменить, потому, что именно мы сейчас в нём живём, было бы верхом глупости и самодовольства.

Безусловно, современная наука не может пока построить достоверную модель климатических изменений даже в ближайшем будущем, более-менее она может условно объяснить и описать (и то в виде конкурирующих теорий) изменения климата в прошлом. Мало того, для неё является проблемой даже достоверно зафиксировать эти изменения. Если они не вызваны какой-либо скоротечной катастрофой (извержение вулкана, столкновение с метеоритом), то они проявляются только на больших временных интервалах, порядков сотен, тысяч лет и гораздо больших. При этом они происходят стохастично, различные параметры (температура, влажность и т.п.) меняются стихийно, и направление динамики изменений можно увидеть только за большой промежуток времени.

Если мы говорим о том, что сейчас вступаем в эпоху глобального потепления, то «эмпирически», в нашем повседневном опыте эта эпоха нам будет являться через совокупность случайных событий в виде эпидемиологических вспышек, летних засух с аномальным повышениемтемпературы, которые могут сменяться холодными или дождливыми зимами, увеличением мощности ураганов и другими природными явлениями, в том числе и другими эпидемиями вирусов и бактерий, которые негативно влияют на жизнь человека. Общую динамику и картину мы, по крайней мере, абсолютно достоверно не можем увидеть за время жизни одного поколения. Сам процесс потепления на локальных промежутках пространства и времени может иметь и «обратное направление», и в целом результаты будут ясны после окончания этого процесса.

Степень влияния климатических изменений на социальные структуры и социально-экономическую жизнь общества определяется скоростью климатических изменений, их глубиной и их продолжительностью. Однако сами эти процессы очень сложны, на них влияет масса факторов, и в настоящее время мы не можем прогнозировать ни скорость, не глубину, ни продолжительность климатических изменений, мы не можем их зафиксировать как долгосрочную динамику и поэтому не можем их прогнозировать с высокой степенью достоверности. Но мы должны быть готовы к ним по факту. Эта готовность предполагает, прежде всего, значительное накопление материальных ресурсов (в натуральном, а не денежном выражении) в виде запасов продовольствия, включая питьевую воду, медикаментов, средств индивидуальной защиты, медицинской и другой техники, источников энергии, оптимизацию средств различных коммуникаций и механизмов перераспределения.

Очевидно, что это способно сделать только государство, а не бизнес, поскольку сами процессы накопления этих ресурсов есть не рыночные процессы, поэтому как ответ на глобальные изменения климата есть усиления влияния в обществе роли государства, причём в выигрыше будут территориально крупные государства, поскольку они по определению будут располагать большим количеством материальных ресурсов и будут обладать большей свободой манёвра в их использовании.

Эпоха последних двухсот лет, которая совпала, с одной стороны, с эпохой относительно стабильного климата, а с другой стороны со становлением и развитием системы капитализма в его последовательном изменении от эпохи первоначального накопления капитала, эпохи монополизации и эпохи империализма с её двумя мировыми войнами, и послевоенной эпохой всеобщей глобализации породили иллюзию того, что общество изменяется только под действием внутренних социальных причин, что миром управляют идеи того, как лучше организовать социум.

Глобальная эпидемия COVID-19, первая эпидемия за последние двести лет, которая разворачивается в отсутствие каких либо негативных, катастрофических социальных факторов, провоцирующих её развитие (последняя глобальная эпидемия «испанского гриппа» развернулась на фоне первой мировой войны) и которая, даже не достигнув своего пика, будет иметь серьёзные экономические и социальные последствия для всего мира, возвращает нас к истокам нашего бытия. Она возвращает нас в ситуацию, когда не человек, а его природное окружение делает историю. И в этом смысле эпидемию COVID-19 можно рассматривать как некую увертюру возвращения человечества в реальную, а не мнимую Историю, в которой нас и в будущем ожидают подобные явления и ещё более серьёзные вызовы, и к которым мы должны быть готовы.

Тарароев Яков Владимирович. Доктор философских наук, профессор.