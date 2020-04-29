В Москве за сутки умерли еще 67 человек с коронавирусом

29.04.2020, 4:20, Разное

В Москве за последние сутки скончались еще 67 человек, у которых был подтвержден коронавирус. Об этом сообщает оперштаб.

Таким образом, число умерших с COVID-19 в столице достигло 546. Оперштаб отметил, что у скончавшихся была диагностирована пневмония.

Москва занимает первое место среди российских регионов по числу умерших с коронавирусом. Также в столице больше всего заразившихся COVID-19 — 48426 человек из 93558 по стране.

Мэр Москвы Сергей Собянин сегодня продлил ограничения, действующие в столице из-за пандемии, до 11 мая включительно. Среди них — действие режима самоизоляции для жителей и пропускной режим для поездок на личном транспорте.

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