 

Личное: Беременность

29.04.2020, 4:08, Разное

Как правило, к вечеру меня начинает тошнить от одного слова «коронавирус». Я не знаю, когда и как именно закончится эта пандемия. Не знаете и вы. Не знает и Путин. Не знает никто. Это — единственное, что я знаю.

И вечером мне хочется от всего этого отключиться: отключиться от новостей, от статистики заражённых и погибших и просто поболтать на темы из той, другой жизни.


 Фото: istockphoto.com

 Когда я училась в 10 классе, на одном из уроков — не помню, если честно, по какому поводу — учительница заявила: «Если две незнакомые женщины будут ехать в одном купе, они рано или поздно начнут разговаривать про свои беременности».


Мне это заявление запомнилось.

В поездах я наездилась сполна и убедилась: училка была права! Женщины действительно хотят рассказывать друг другу, как протекали их беременности. Есть в этом какая-то внутренняя потребность, даже если дело было давно.

Может быть, потому, что значительнее, масштабнее события в жизни любой женщины — по её собственному восприятию — просто нет?

Женщина может быть президентом страны или звездой категории «А», но, скорее всего, главным событием своей жизни она всё равно назовёт рождение ребёнка.

И пусть беременеют и рожают почти все женщины мира, это не должно нивелировать важность опыта одной отдельно взятой женщины.

Расскажите о своей беременности и своих родах.

 Как это было? Только честно!

 Я вас слушаю очень внимательно.

Источник: Лена Миро



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