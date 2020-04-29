Amnesty International: в условиях пандемии власти в России грубо нарушают права человека

29.04.2020, 3:59, Новости дня

Власти стран в Восточной Европе, включая Россию, и Центральной Азии реагируют на пандемию COVID-19 с помощью репрессивных мер, массово нарушая права человека. Об этом говорится в отчете под названием «Восточная Европа и Центральная Азия сталкиваются с COVID-19: Ответы и обязанности», который был выпущен в среду правозащитной организацией Amnesty International.

«По мере того, как в регионе разворачивается пандемия COVID-19, многие правительства, похоже, больше заинтересованы в подавлении инакомыслия, чем в защите общественного здравоохранения», – говорит Хизер Макгилл, исследователь Amnesty International по Центральной Азии.

«От властей в Казахстане, которые закрывают двери квартир, чтобы заманить в ловушку жителей, до чеченской полиции, которая атакует людей за то, что они не носят маски, власти, похоже, рассматривают пандемию как повод для подавления прав человека. Любые жесткие меры, препятствующие распространению вируса, должны быть временными, соразмерными и соответствовать стандартам прав человека», – заявили в Amnesty International.

Власти многих стран Восточной Европы и Центральной Азии регулярно прибегают к репрессиям, чтобы заглушить критику в свой адрес. Неудивительно, что некоторые правительства реагируют на пандемию COVID-19, игнорируя при этом базовые права человека.

В России Amnesty International зарегистрировала множество случаев грубых нарушений прав человека. Так, в конце марта в распоряжении правозащитников оказалась видеозапись, свидетельствующая о том, что чеченские полицейские физически атаковали людей за то, что у тех не было при себе лицевых масок.

«Оптимизация» общественного здравоохранения в России, проводившаяся в стране в течение последнего десятилетия, привела к резкому сокращению численности медицинского персонала и медицинских учреждений. В результате нехватки оборудования медработники подвергаются повышенной опасности заражения коронавирусом.

Анастасия Васильева, председатель независимого «Альянса врачей», была вызвана на допрос за якобы распространяемые ею «сфабрикованные новости». Организация, возглавляемая Васильевой, призвала российских медработников разоблачить некомпетентность властей. В результате многие члены альянса подверглись преследованиям и получили в свой адрес угрозы, а сама Васильева была задержана полицейскими за «нарушение режима карантина», доставляя средства индивидуальной защиты в больницы города Окуловка Новгородской области.

Не избежали давления и российские журналисты. Власти заставили «Новую газету» удалить с сайта статью с критикой политики, проводимой властями Чечни, после публичных угроз, с которыми в адрес автора статьи выступил глава республики Рамзан Кадыров.

«Жители Восточной Европы и Центральной Азии заслуживают лучшего в эти трудные и сложные времена, – говорит Хизер МакГилл, – Их правительства должны выделить все имеющиеся ресурсы для реализации права на здоровье и сфокусироваться на соблюдении прав человека при реагировании на вспышку вируса».