“Своим – все, остальным – карантин!” Соцсети обсуждают ресторан Тищенко, работающий, несмотря на карантинные ограничения

29.04.2020, 3:42, Новости дня

Как стало известно из расследования проекта Bihus.info, во время карантина киевский ресторан “Велюр” продолжает работать. Этот ресторан входит в сеть “Наша карта” нардепа от “Слуги народа” Николая Тищенко.

В течение недели в середине апреля журналисты программы наблюдали за “Велюром”. Они заметили, как в ресторан приезжали народные депутаты Антон Яценко (группа “За майбутнє”), Александр Кабанов (“Слуга народа”), Игорь Негулевский (“Слуга народа”), юрист и бизнесмен Павел Куфтырев, сотрудник компании бизнесмена Рината Ахметова “Метинвест” Виталий Кисель, а также первый заместитель руководителя Офиса президента Сергей Трофимов. По данным Bihus.info, гости находились в ресторане по несколько часов, некоторые, вероятно, проводили там деловые встречи. На входе в “Велюр” был фейс-контроль, забронировать столик журналистам по телефону не удалось.

Тищенко отрицает, что его киевский ресторан “Велюр” работает в нарушение карантинных ограничений. Парламентарий объяснил, что заведение закрыто для посетителей и используется как “штаб для личных встреч”.

Пользователи соцсетей не оставили без внимания этот факт. “ГОРДОН” собрал самые интересные комментарии.

“Больно признавать, но ответ Тищенко художественно сильнее, чем наш сюжет. Создал штаб с Антоном Яценко для преобразования Киева. Да, это мощно. Как там.. Срыв масок, во! Видел фразу “заедать запах чеснока говном”. Идеальное описание”, – написал журналист, ведущий “Наших грошей” Денис Бигус.

Больно признавать, но ответ Тищенко художественно сильнее, чем наш сюжет.Создал штаб с Антоном Яценко для… Posted by Denys Bihus on Teisipäev, 28. aprill 2020

“Заявление народного депутата от “Слуги народа” Николая Тищенко о работе во время карантина его ресторана “Велюр” в качестве “штаба” – это фактически признание в правонарушении, и за каждый случай нарушения карантина и приема посетителей ресторан “Велюр” обязан заплатить установленный законом штраф в 17 тысяч гривен, согласно видео расследования программы “Наші гроші”, – отметил журналист, главный редактор “Цензор.НЕТ” Юрий Бутусов.

Заявление народного депутата «Слуги народа» Николая Тищенко о работе во время карантина его ресторана «Велюр» в качестве… Posted by Юрий Бутусов on Teisipäev, 28. aprill 2020

“Вы, с…ка, остановили всю страну, вы ввели для всех бизнесов карантин. Тысячи бизнесов закрылись, десятки тысяч людей сидят без работы. Вы ловите мужика за купание в Днепре. Вы штрафуете кафе за вынос кофе. Вы не даете работать фермерским рынкам даже в ограниченном режиме. И вы всей фракцией “Слуги народа” каждый день ходите в кабак своего депутата, который работает без проблем”, – подчеркнул экс-депутат Киевского городского совета Алексей Давиденко.

Гандоны.Посмотрел расследование Бигуса как в карантин работает ресторан ближайшего соратника Зеленского – депутата… Posted by Алексей Давиденко on Esmaspäev, 27. aprill 2020

“Да плевать они хотели на все эти правила, которые предписаны простолюдинам… Хотя сколько раз уже убеждались на чужих примерах: не плюй в колодец, вылетит – не поймаешь”, – поделился мнением журналист, главный редактор газеты “Факты” Александр Швец.

Да плевать они хотели на все эти правила, которые предписаны простолюдинам… Хотя сколько раз уже убеждались на чужих примерах: не плюй в колодец, вылетит – не поймаешь. Posted by Александр Швец on Esmaspäev, 27. aprill 2020

“Своим – все, остальным – карантин! Вы теряете деньги во время карантина? У вас нет работы? Порадуйтесь за Николая Тищенко, у него все хорошо: рестораны работают, прибыль отличная”, – заявил нардеп от “Европейской солидарности” Алексей Гончаренко.

Своим – все, остальным – карантин! Вы теряете деньги во время карантина? У вас нет работы? Порадуйтесь за Николая… Posted by Олексій Гончаренко on Teisipäev, 28. aprill 2020

Блогер Назар Приходько опубликовал фото, на котором запечатлены двое полицейских возле ресторана в центре Киева. “Это фото я сделал возле ресторана “Флюгер” сегодня, 28.04.2020, примерно в 19.00. Полицейский патруль проверяет, не работает ли это маленькое заведение, не нарушает ли карантин. Ох и дегенератизм… Ох и дебилизм! “Флюгер” как раз и придерживается карантина и не работает, в отличие от “Велюра” Коли Тищенко, который принял “гостей” даже сегодня, после вчерашнего скандала”, – отметил он.

Цю світлину я зробив біля ресторану Флюгер ресторан/гриль Сьогодні, 28.04.2020, приблизно о 19:00Патруль поліції… Posted by Назар Приходько on Teisipäev, 28. aprill 2020

“Извините, что интересуюсь, но Володимир Зеленський уже записал видосик о своей реакции на работу ресторана “Велюр” во время карантина и о том, что его “слуги” там питаются?” – задался вопросом бывший внефракционный народный депутат Борислав Береза.

Извините, что интересуюсь, но Володимир Зеленський уже записал видосик о своей реакции работу ресторана "Велюр" во время… Posted by Borislav Bereza on Teisipäev, 28. aprill 2020

“Если бы мне раньше предложили сходить в “Велюр”, я бы подумала, что это какой-то магазин тканей. Оказывается, так называется штаб-квартира комитета спасения страны от короновируса и финансового кризиса. Провинциальная серость, чур меня возьми”, – пишет народный депутат от “Слуги народа” Елизавета Богуцкая.

Если б мне раньше предложили сходить в "Велюр", я бы подумала, что это какой-то магазин тканей.Оказывается, так… Posted by Liza Bogutskaya on Teisipäev, 28. aprill 2020

“Просто Коля Тищенко основал в ресторане “Велюр” “Церковь выдержанного стейка”. И принимает прихожан. Они ему – пожертвования, а он их причащает кобб-салатом и карпаччо из лосося. Все ок”, – шутит блогер Антон Ходза.

Просто Коля Тищенко заснував у ресторані Велюр "Церкву витриманого стейку". І приймає прихожан. Вони йому пожертви, а він їх причащає кобб-салатом та карпаччо з лосося. Все ок. Posted by Anton Hodza on Teisipäev, 28. aprill 2020

“Совсем уже Колю Тищенко закошмарили! А может, у него там в ресторане громадська приймальня?” – иронизирует журналистка, блогер Алена Яхно.

Совсем уже Колю Тищенко закошмарили! А может у него там в ресторане громадська приймальня? 😉 Posted by Алёна Яхно on Esmaspäev, 27. aprill 2020

“Говорят, Офис президента установил онлайн-монитор из меню ресторана Velor”, – юморит журналист программы “Схемы” Михаил Ткач.

Кажуть, в офісі президента встановили онлайн монітор з меню ресторану Велюр. Posted by Mykhailo Tkach on Teisipäev, 28. aprill 2020