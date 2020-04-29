Суд обязал НАБУ начать расследование в отношении Венедиктовой

29.04.2020, 3:42, Новости дня

Высший антикоррупционный суд Украины обязал Национальное антикоррупционное бюро начать досудебное расследование в отношении генпрокурора Ирины Венедиктовой. Об этом 28 апреля в Facebook сообщил активист Сергей Стерненко, который подал в суд жалобу на бездеятельность должностных лиц НАБУ.

“Обязать должностное лицо НАБУ внести сведения по заявлению Стерненко от 13 апреля в Единый реестр досудебных расследований”, – говорится в резолютивной части решения, которую опубликовал Стерненко.

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Он пояснил, что его заявление в антикоррупционное бюро касалось недекларирования ценного имущества со стороны Венедиктовой. В частности, 27 марта Центр противодействия коррупции обратил внимание, что генпрокурор носит часы Hublot стоимостью около €10 тыс., хотя они не указаны в ее последней декларации.

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Стерненко заявил, что после того, как НАБУ начнет досудебное расследование по заявлению от 13 апреля, он намерен требовать проверки фактов, изложенных в программе “Схемы”.

Выпуск “Схем”, посвященный семье Венедиктовой, вышел 23 апреля. Среди прочего, журналисты выяснили, что генпрокурор и ее супруг живут в квартире, которая не указана в электронной декларации Венедиктовой.

Венедиктова с 2005-го по 2019 год жила в Харькове и преподавала право в Харьковском национальном университете имени Каразина.

Во время президентской избирательной кампании 2019 года вошла в команду нынешнего президента Украины Владимира Зеленского. В июле 2019-го была избрана в Верховную Раду по списку партии “Слуга народа” (№3) и переехала в Киев.

В декабре 2019-го – марте 2020 года была и.о. директора Госбюро расследований. 17 марта президент назначил ее главой Генпрокуратуры. Это первая женщина на должности генпрокурора в истории Украины.