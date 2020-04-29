 

“Ого, что это, мужик?” Пентагон показал кадры с НЛО. Видео

29.04.2020, 3:42, Новости дня

Видео 2004 года впервые опубликовала газета The New York Times в 2017 году. В 2019 году в The New York Times появился еще один материал об НЛО – с роликами 2015 года. 

Один из пилотов сказал журналистам, что когда он приблизился к НЛО, то объект быстро поднялся в воздух и пропал из поля зрения. Он подчеркнул, что никогда не видел, чтобы что-то так ускорялось. 

Телеканал CNN отметил, что в 2007–2012 годах у Пентагона была программа по изучению НЛО. Ее свернули, поскольку есть более приоритеты сферы, которые требуют финансирования, отметили в ведомстве. По данным The New York Times, на программу потратили примерно $22 млн.

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Видео: Fox News / YouTube

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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