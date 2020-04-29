Почти 320 россиян вылетели в Москву из Нью-Йорка

29.04.2020, 3:41, Новости дня

Самолет авиакомпании "Аэрофлот" вылетел с россиянами на борту из аэропорта Нью-Йорка JFK и направился в Москву.

Как отмечает генконсульство РФ, около 320 россиян вернутся на родину. На борту лайнера находятся жители Москвы, Санкт-Петербурга, Нижнего Новгорода, Московской, Ленинградской, Владимирской, Ивановской, Калужской, Рязанской, Смоленской, Тверской, Тульской и Ярославской областей, передает РИА Новости.

По информации общественной организации "Русская молодежь Америки", этим рейсом летят 19 школьников, участвовавших в образовательных программах в Соединенных Штатах Америки.

Ранее в МИД РФ сообщили, что несколько десятков школьников из РФ оказались в тяжелой ситуации в США: они прибыли в Штаты осенью 2019 года в рамках учебной программы, которую позднее свернули из-за пандемии коронавируса COVID-19. При этом представители министерства отметили: МИД РФ не ставили в известность ни о каких программах, которые предполагают вывоз российских школьников в Соединенные Штаты.