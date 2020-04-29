Прокуратура проверяет соблюдение прав вахтовиков на Чаяндинском месторождении

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29.04.2020, 3:41, Новости дня

Прокуратура проверяет соблюдение прав вахтовых рабочих на Чаяндинском газоконденсатном месторождении в Якутии. Ранее вахтовики выразили недовольство условиями своего проживания, а также недостатком информации о зараженных коронавирусом COVID-19.

На месторождении, принадлежащем ОАО "Газпром добыча Ноябрьск", объявлен карантин, передает РИА Новости. Полноту принятия карантинных мер, а также соблюдение требований санитарно-эпидемиологического законодательства и трудовых прав оценит прокуратура. По результатам проверки будут приняты необходимые меры.

Известно, что в обсерваторе находятся 59 лиц, контактировавших с зараженными, а в изоляторе — 28 рабочих с признаками ОРВИ. Шестеро человек с подтвержденным заражением коронавирусом направлены в больницу Ленска. В стационарах Чаяндинского месторождения находятся 23 человека с диагнозом COVID-19. В ближайшие дни рабочих будут вывозить из региона, сообщили власти Якутии.

 



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