“Черное море” и “Зулейха открывает глаза” – главные кинопремьеры сезона

29.04.2020, 3:41, Новости дня

Автор и ведущий программы "Индустрия кино" Иван Кудрявцев рассказывает о главных кинопремьерах сезона. Это остросюжетный военный шпионский детектив "Черное море", а также многосерийный "Зулейха открывает глаза", который вторую неделю подряд возглавляет Сводный чарт сериалов онлайн от сайта "ФильмПро".

Теперь все говорят про "Черное море". Так называется остросюжетный военный шпионский детектив, премьера которого состоялась на телеканале "Россия 1" к грядущему юбилею Победы! Главные роли в восьмисерийном фильме исполнили Павел Трубинер и Екатерина Вилкова.

1944 год. Подводники немецких Kriegsmarine готовят крупномасштабную диверсию, которая грозит срывом всего стратегического Крымского наступления и уничтожением ударных кораблей Краснознаменного Черноморского флота. Координировать усилия СМЕРШ по поиску и выявлению диверсантов в Новороссийск прибывает капитан второго ранга Сергей Сабуров. В столкновении с противником, прикрывая командира, гибнет его друг и однокурсник Егор Солей. Теперь Сабурову приходится бороться не только с врагами, но и с неприятием команды, в которой служит и жена погибшего Елена.

Роль Сабурова — героя, о котором говорят, что в СМЕРШ лучшего специалиста по поиску диверсантов просто нет, сыграл актер Павел Трубинер.

Смотрите "Черное море" на телеканале "Россия 1" в 21.20 по московскому времени.

И в продолжение разговора о ключевых в этом сезоне премьерах для домашнего просмотра — многосерийный фильм "Зулейха открывает глаза". Он вторую неделю подряд возглавляет Сводный чарт сериалов онлайн от сайта "ФильмПро".

Экранизация бестселлера Гузель Яхиной вновь бьет "Мир Дикого Запада", третий сезон которого заканчивается уже в это воскресенье, и побеждает сразу две новинки – молодежный сериал про 90-е от видеосервиса "Премьер" "Мир, дружба, жвачка" и жесткую криминальную драму "Банды Лондона" от вещательной корпорации Sky про войну между враждующими кланами оргпреступности в современной британской столице.

Кроме того, история любви раскулаченной татарки Зулейхи и чекиста Игнатова на дает покоя коммунистам. Вслед за партией "Коммунисты России", которая назвала сериал антисоветским "идеологическим оружием" и потребовала остановить показ, депутат КПРФ Сергей Гаврилов просит прокуратуру проверить, нет ли в "Зулейхе" оскорбления чувств верующих.

А тем временем финальные цифры рейтингов показывают, что это — самое заметное кинособытие сезона в национальном эфире. Суммарный охват превышает 35,6 миллионов человек, это больше трети взрослого населения страны — 31,4 процента. То есть каждый третий россиянин старше 18 посмотрел кино по ТВ. В Интернете же — на официальных страницах в YouTube и на страничке Смотрим.ру "Зулейху" посмотрели более 20 миллионов пользователей.

Ждем не менее впечатляющих результатов от стартовавшего сегодня "Черного моря" и исторической драмы "Грозный", премьеру которой на днях также анонсировали на телеканале "Россия 1".