Мнение: Матрица конфликтов. Разбор заданий теста №16

29.04.2020, 3:23, Разное

Объявление о новом тесте будет завтра вечером.

А завтра утром я расскажу, каким будет новый тест.

Последний тест мы уже разобрали в целом. И еще.

Но осталось показать как выглядели задания с баллами.

И главное.

Давайте посмотрим на задания последнего тестирования с точки зрения матрицы конфликтов.

Эти конфликты нам уже знакомы, мы их рассматривали не раз.

И на их примере может быть будет проще увидеть, как работает матрица.

Освежить в памяти последний сезон тем, кто забыл, можно здесь. Или по тегу в ЖЖ, Сериал Разморозка.

Прежде всего мы должны определить зачинщика конфликта и его виновника.

Зачинщик Онегин, конечно, но сам он считает виновником конфликта Матвея, ведь это Матвей вместо того, чтобы сидеть над учебниками, шляется с замужней теткой в обнимку.

Здесь уже понятно, что Онегин не в красном поле и даже не в розовом? Он почему-то решил, что ущерб нанесен ему.

Матвей – сам по себе, гуляет с кем хочет, его даже Казанова не воспитывал все эти годы, а уж дядя Онегин к нему не имеет отношения никакого.

Их общая территория если и есть, то очень и очень мала, общаться они могут на светском уровне, и даже учитывая возраст Онегина, он может делать Матвею замечание только когда это касается чьей-то безопасности.

Собственно, Онегин считает, что спасает мальчика от опасности, однако территория его заканчивается намного раньше, чем оказывается его ход.

Поэтому Онегин в сером поле, учитывая его благие намерения, и ходит черными: отчитывает Матвея, выговаривает ему.

Воспользовавшись этим, Матвей кидает ему пику – насмешку и издевку. Из розового или даже красного поля кидает, поскольку и зачинщик, и виновник конфликта – Онегин.

Будь замечание Онегина мягче или хотя бы лекция короче, дерзость Матвея оказалась бы не в границах.

А здесь он получил полное право высмеять Онегина.

Фигура его подросла, и не только для Белоснежки. Онегин обиделся, но понял, что сын Казановы – не промах. Белоснежка очаровалась, даже Золушка подумала "Хм". И участники теста нашли Матвея симпатичным, даже если выбрали неверный ответ.

Вот так проявляется рост СЗ в поле от правильного хода в конфликте. Понятно?

Здесь Онегин, задетый дерзостью Матвея и разозленный встречей с Белоснежкой (и неприятным дежавю), наехал на Золушку.

Он в буквальном смысле слова вылил на нее агрессию, которая относилась к другому конфликту.

Так делают многие мужья и жены так тоже делают.

Это ход черными из черного поля.

Золушка могла ответить и пикой, поскольку она была в красном поле. Раньше она бы так и сделала.

Но теперь она пошла красным из красного.

Кто понимает, почему?

В конфликте не всегда нужно обязательно растить СЗ. Несомненно, сделай Золушка пику в красном поле, ее СЗ чуть подросла бы в моменте. Это выразилось бы в мгновенной панике Онегина, в его сильном раскаянии и в его готовности все компенсировать. Но Золушка не стала этим пользоваться. Хотя наверняка многим показалось, что она зря поступила так мягко. Многие почувствовали, что она имела полное право на пику, правда?

А кто понимает, почему она выбрала более слабый ход с точки зрения роста СЗ (которая у нее и так большая)?

Что для нее было важней в тот момент? Это очень важный конфликт, его надо запомнить на будущее. Мы еще будем о нем говорить, когда будет разбирать ситуации, где надо ходить черными из красного и розового, а где красными – при том, что по силе этот ход слабей. Но лучше кое в чем другом. В чем?

Это самый сложный конфликт.

Он имеет пирамидальную структуру. Мы его даже увидеть по-настоящему сейчас не сможем. Только частично.

Сначала этот конфликт касался денег, виновником, причем абсолютным, был КСЖ, зачинщицей Алиса, причем она начала так мягко, что была в красном поле. КСЖ когда-то горячо обещал ей зарабатывать, СЗ Алисы велика, вложении ее велики, а КСЖ обманывает ее и берет кредиты. Очень плохая ситуация.

Но что делает КСЖ? Он переводит конфликт из своего черного поля туда, где его поле куда розовей.

Виновница конфликта там Алиса, она переписывается с врагом КСЖ и его соперником у него за спиной.

Но ситуация неоднозначная, нельзя сказать, что Алиса в сером или черном поле, скорее они оба где-то между розовым и серым, балансируют на грани, она не настолько виновник, насколько он зачинщик. Он наездом своим даже слегка выходит из розового поля.

А дальше КСЖ виртуозно выталкивает Алису в серое поле, когда задает ей вопрос: ты будешь переписываться с ним и дальше?

Она отвечает пикой, поскольку считает, что находится в розовом. Но оказывается вдруг, что она была в сером и это – проигрыш ее.

Она понимает это, пытается ходить красными, но красными из розового – это 0.

Вот так примерно выглядел этот конфликт. Очень сложную многоходовку сделал КСЖ, по сути спровоцировал Алису на ход в сером поле.

С другой стороны иначе она и поступить не могла, ведь это Алиса.

Не хватает функционала матрицы, чтобы я могла объяснить этот конфликт проще. Мы еще к нему вернемся.

Но может быть кто-то и сейчас уже понимает его хорошо?

Этот конфликт кажется сложным, но на самом деле очень прост.

Миша обманывает Ребекку, он в сером поле, не в черном только потому, что не обманывает ее насчет своей любви, но все равно выходит далеко за пределы красного.

Ребекка в красном поле на момент приезда к Мише. Ее СЗ очень велика и ее вложения щедры. Она имела право обидеться и возмутиться, что Миша так много врет. Даже если она не в курсе, что он нищий, уже понятно, что он врет очень много.

Но Ребекка не видит поле совсем. Она не хочет видеть косяков Миши. И это бывает только в одном случае, когда у человека корона.

Она слепа и ей хочется надеть на Мишу колпачок, будто он врет исключительно из-за большой любви и деньги все потратил из-за любви, так, что не хватает теперь снять квартиру. Все это из-за любви.

Этот конфликт нужно запомнить, чтобы понимать, как так получается, что человек совсем не прав, но почему-то получает превосходство в поле.

Это бывает, когда на голове второго большая корона. Корона закрывает полное отстутствие вложений и даже косяки партнера (косяки – отрицательные вложения) при его большой СЗ.

Этот конфликт был бы очень простым, если бы не участие Золушки и Казановы.

КСЖ из серого поля в отношениях с Дианой кидает Диане шары.

Будь на ней корона, КСЖ оказался бы в розовом поле, а потом и в красном.

Он сделал бы это за два хода. Но Диана как привязанный к матче Одиссей слышит сладкие речи сирены КСЖ, но остается привязанной, несмотря на свою тягу кинуться ему на шею.

Она говорит ему твердо (ну почти), чтобы он уходил, и после этого ходов у КСЖ не остается.

В розовое поле он не выходит, уходит домой.

Диана плачет, поскольку СЗ КСЖ для нее все-таки подросла, благодаря ее короне. После своего ухода он оказывается в розовом поле.

Теперь если бы она вдруг позвонила ему (а она бы позвонила бы, если бы не Нино), он бы мог ответить гневно (а он так бы и ответил, обиженно и ревниво) и его СЗ бы пошла вверх.

Понятен этот трюк?

КСЖ против Дианы, которую держат сразу три нерыбы. Красивая комбинация? В поле бывают такие.

Это простой конфликт.

Арина в черном поле и ходит черными. Печорин в красном и ходит черными.

Сами этот конфликт подробней объясните.

И заодно скажите, что вам помешало дать правильный ответ на это задание? Или наоборот, что помогло, если вы ответили правильно?

Вообще анализируйте все свои правильные ответы: почему так ответили и видите ли теперь лучше?

Неправильные тоже можно, но конструктивно, без Ученицы и Оправдашки.

Это такой конфликт, где растет фигура третьего, поскольку оба соперничают за него.

В этом конфликте есть линии Абай-Белла и Клим-Белла и Абай-Клим.

Все треугольники состоят из трех конфликтов.

И если рассмотреть каждый конфликт отдельно, можно разобраться в треугольнике.

Кто-нибудь хочет попробовать?

Это сложный конфликт, но и простой тоже.

Абай хотел бы, чтобы Белла одернула Клима, он намекает ей, что находится в красном поле и может сделать пику.

Но Белла спокойна. Она видит, что она в границах. И она дает ему понять, что понимает это.

Тогда Абай просит ее, тем самым делая свою территорию больше. Белла соглашается, делая больше свою территорию.

Почему это произошло, кто понимает? Как увеличились их территории?

В этом конфликте надо было увидеть, что Печорин в очень невыгодном положении и ходов у него с Абаем нет.

Этот конфликт – тоже треугольник. И его не поймешь, если не рассмотреть все три линии отдельно, и не увидеть, что к моменту столкновения Абая и Печорина, Абай уже победил.

Однако этот конфликт интересен еще тем, что Печорину удалось сделать единственно верный ход. Какой?

Поэтому значимость его для Беллы, возможно, будет расти.

Это может позволить ему в будущем отыграться.

Но и значимость Беллы будет расти для него тоже скорее всего.

Ну и самый простой конфликт.

Кирилл делает серию ходов в черном поле.

Каждый ход – какой-то баг. Баги – это всегда ходы в черном поле. С каждым багом человек вываливается в черное поле, особенно в конфликтах.

Понимаете почему?