Постпред РФ анекдотом ответил на «нелепые» претензии США

29.04.2020, 3:08, Новости дня

Постпред РФ при международных организациях в Вене Михаил Ульянов прокомментировал «нелепые» претензии США к соглашению по иранской ядерной программе.

Сообщалось, что США для восстановления международных санкций против Ирана хотят использовать механизм, предусмотренный резолюцией Совбеза ООН 2231, которая сопровождала ядерную сделку. США из сделки вышли, но, по версии New York Times, намерены заявить, что остаются участниками процесса в ООН.

По словам Ульянова, «обосновать такой заход, мягко говоря, нелегко», аргументация у США «смехотворная», а их «попытка апеллировать к резолюции 2231 выглядит цинично» и «абсолютно неубедительно с правовой, политической и моральной точек зрения», пишет «Коммерсант».

Ульянов заявил, что «нелепость такого подхода, кстати, и в самих США многие понимают».

«Как говорится в одном старом анекдоте: «Съесть-то он съест, да кто ему даст». Попытка такая теоретически, наверное, возможна, но она выставит США в крайне неприглядном свете», – сказал он.

Ульянов не считает, что в СБ ООН «поддержат претензию американцев остаться участниками СВПД», все «понимают, что это дикость». Он не видит причин, по которым, к примеру, «англичане таскали бы каштаны из огня для американцев и взяли бы на себя ответственность за кончину СВПД».