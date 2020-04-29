Мнение: “Родина” и ГРУ

29.04.2020, 3:06, Разное

Забавно завершилась сериально-конъюнктурная история сериала "Родина".

Завершилась она триумфом ГРУ ГШ РФ.

Далее спойлеры.

ГРУ узнало, что разбившийся вертолет с президентом США в Афганистане на самом деле разбился из-за случайности, так как американские вертолеты устарели и плохо обслуживаются (так в фильме). Черный ящик с вертолета был украден агентом ГРУ, а США втянулись в конфликт с Пакистаном, так как один из лидеров Талибана взял ответственность за уничтожение вертолета на себя. РФ с покерфейсом наблюдала, как США грозят начать войну против ядерной державы, а за кулисами шантажирует главную героиню (которая разочаровалась в беспринципности ЦРУ и рефлексирует об убитых детях, во время ударов дронов в Афганистане, которые она курировала) чтобы та сдала ГРУ последнего крупного агента ЦРУ в руководстве РФ (остальных переловила и запытала до смерти "Кровавая Гэбня"). Агенты ГРУ хозяйничают в Вашингтоне как у себя дома.

В итоге, ГРУ добивается своего и вынуждает "героиню" сдать секретного агента (путем предательства своего куратора с использованием бесцветного боевого яда аля "Новичок"), которая была завербована аж в 1986 году и работала переводчицей в высшем руководстве ГРУ, с ближайшей перспективой стать переводчицей у Путина. Та кончает жизнь самоубийством, чтобы не попасть в руки ГРУ и соответственно, последний крупный агент в руководстве РФ устранен и ЦРУ потеряло самый ценный разведывательный актив.

РФ в ООН заявляет, что у нее есть доказательства, что США снова впустую бряцают оружием и крутит запись добытую ГРУ. РФ выступила в роли миротворца, а США в дерьме из-а того, что чуть не начали по липовому поводу войну с ядерной державой, так как в руководстве США находятся идиоты, до сих пор уверенные, что вторжение в Ирак было правильным поступком. Отношения США с Пакистаном серьезно испорчены. Главарь Талибана выступавший за мир устранен, а его сын настроенный на войну с США до победного конца укрепил свою власть и даже получил фактическую защиту пакистанского генералитета, готового даже к ядерной войне, лишь бы не выдавать США лидера Талибана. Сам Талибан представлен как организация, которая эволюционирует и с которой нужно договариваться, даже несмотря на то, что она использует смертников и убивает американцев.

Главная героиня бежит в РФ через Израиль и Сирию, где сожительствует с офицером ГРУ, ходит на джазовые концерты в Москве и пишет разоблачающие книги про ЦРУ и американское правительство в стиле Сноудена. Ее покровитель лишился поста советника по нац.безопасности.

Но чтобы совсем уже не было все благостно для "злых иванов", в самом конце показывают, что сожительствуя с офицером ГРУ, героиня добывает данные об уязвимости систем С-400 проданных Турции и Ирану и отсылает их своему бывшему куратору. В общем, и предала и как бы не предала – ради предотвращения нападения США на Пакистан, сама сдала и фактически убила самого ценного агента в руководстве РФ (кроме того, из-за главной "героини" была фактически уничтожена смертником команда спецназа, после чего ее коллега сбежала со службы, увидев, какой неиллюзорный писец творится в главной амеркиканской спецслужбе), системно поливает США грязью в СМИ, а взамен пытается оправдаться добывая данные об уязвимости экспортных версий С-400. И это даже не рассматривая очевдиного вопроса, а вдруг и это, игра ГРУ через скомпроментированного агента, через которого ЦРУ скармливают дезу.

В общем, сериал внезапно завершился победой ГРУ по всем статьям, которое идеально разыграло подвернувшуюся возможность в Афганистане.

Видимо чтобы американцы не забывали, что "враг не дремлет" и надо выбрать правильного и ответственного президента, который покажет "этим русским, где раки зимуют". В целом, забавная политическая конъюнктура, которуя авторы доили 8 лет.

Ну и редкий случай для американского кино, где русские побеждают.