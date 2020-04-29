«Би-би-си»: замглавы погранслужбы ФСБ может быть одним из главных фигурантов дела MH17

29.04.2020, 3:05, Разное

Одним из главных фигурантов дела о крушении на Донбассе малайзийского Boeing 777, летевшего рейсом МН17, может быть действующий первый заместитель руководителя погранслужбы ФСБ РФ генерал-полковник Андрей Бурлака, следует из расследования «Би-би-си». К тому же выводу пришли Bellingcat и The Insider, проводившие свое расследование.

По их информации, Бурлака проходил в материалах расследования Объединенной следственной группы (JIT) под именем «Владимир Иванович». Издание со ссылкой на записи телефонных переговоров представителей самопровозглашенной ДНР, которые перехватила Служба безопасности Украины, пишет, что Владимира Ивановича в них называют «большим начальником, прилетевшим из Москвы».

В ходе одного из разговоров представитель ДНР говорит Владимиру Ивановичу, что его номер телефона получил от главы Крыма Сергея Аксенова, а последний согласовал с директором ФСБ Александром Бортниковым поставку боеприпасов и экипировки вооюющим сампровозглашенным республикам Донбасса. В другой беседе бывший министр обороны ДНР Игорь Стрелков (Гиркин) кому-то жалуется, что Владимир Иванович «командует через его голову».

Стрелков в беседе с «Би-би-си» сказал, что имя Бурлаки ему знакомо, но точно он не помнит. Услышав имя Владимира Ивановича, он отказался от дальнейших комментариев. В некоторых опубликованных JIT телефонных разговорах Владимир Иванович упоминается вместе с Владиславом Сурковым, который до февраля 2020 года курировал украинское направление российской политики; с министром обороны РФ Сергеем Шойгу и командующим Южным военным округом Андреем Сердюковым.

The Insider подчеркивает, что Бурлака формально не должен иметь никакого отношения к войне на Украине. При этом исследователи выяснили, что в 2014 и 2015 годах он неоднократно летал в Ростов, Крым и Краснодар, которые называют центрами управления украинской операцией. По словам источника «Би-би-си», генерал Бурлака после завершения активной фазы конфликта на востоке Украины получил повышение и звание Героя России.

Фоноскопическая экспертиза, сделанная по запросу «Би-би-си», показала как сходства, так и некоторые различия в голосе Бурлаки и Владимира Ивановича. Специалисты уточнили, что голос Бурлаки в интервью звучит «равномерно вяло», а голос Владимира Ивановича — напряженно.

По словам экспертов, это говорит либо о том, что образцы голоса принадлежат разным людям, либо один человек разговаривает в разной манере в зависимости от ситуации. Экспертиза, подготовленная по запросу The Insider и Bellingcat, показала, что голос Бурлаки во время его интервью «Звезде» и голос Владимира Ивановича принадлежат одному человеку.

Погранслужба ФСБ на момент публикации расследования не ответила на запрос «Би-би-си». Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков на просьбу журналистов прокомментировать информацию о Бурлаке и Владимире Ивановиче ответил, что в Кремле «не знают, о чем идет речь».

Пассажирский самолет Boeing 777, летевший из Амстердама в Куала-Лумпур рейсом МН17 сбили над Донбассом в июле 2014 года в 35 километрах от границы с Россией. В результате погибли все находившиеся на борту 298 человек. JIT считает, что самолет был сбит зенитно-ракетным комплексом «Бук», прибывшим в Донбасс из России. Москва же неоднократно отрицала причастность к катастрофе. Суд по делу МН17 должен возобновиться в Нидерландах в июне 2020 года.

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