Самолет с российскими школьниками вылетел из Нью-Йорка в Москву

29.04.2020, 2:48, Новости дня

Из Нью-Йорка в Москву вылетел самолет «Аэрофлота» Boeing 777-300 с россиянами на борту, свидетельствуют данные электронного табло.

Самолет доставит в Россию примерно 320 россиян. Общественная организация «Русская молодежь Америки» сообщала, что этим рейсом в Россию возвращаются 19 школьников, которые участвовали в образовательных программах в США, передает РИА «Новости».

Ожидаемое время прибытия в аэропорт Шереметьево – 11.45 мск, передает ТАСС.

В российском генконсульстве сообщили, что «особое внимание» уделялось «гуманитарным случаям – это пожилые, больные, школьники, о которых речь шла в последнее время».