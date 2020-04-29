В борьбе с астмой помогут личинки червей

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29.04.2020, 2:45, Новости дня

Ученые во время нового исследования обнаружили, что личинки круглого червя содержат особое вещество, которое может подавлять симптомы астмы.

Обнаружилось, что личинки Heligmosomoides polygyrus bakeri выделяют белковую глутаматдегидрогеназу Hpb – особое вещество, которое активирует появление в организме противовоспалительных медиаторов в клетках хозяина и уменьшает воспаление. Во время аллергической астмы в клетках пациента вырабатывается много медиаторов воспаления, которые вызывают приступы. Подавить медиаторы способен особый белок, которые выделяется личинками.

Тестирование на грызунах показало, что белок может быть применим для снижения интенсивности воспалительных реакций, которые свидетельствуют о работе иммунной системы. Такие результаты были получены и во время использования человеческих клеток.



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