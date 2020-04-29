 

Эксперты рассказали, сочетание каких продуктов вызывает слабоумие

29.04.2020, 2:45, Новости дня

Ученые пришли к выводу, что сочетание некоторых продуктов в рационе способно повышать риск развития деменции.

Специалисты обнаружили, что вероятность деменции определяется не только по продуктам, которые чаще всего употребляют люди, но и по сочетанию ингредиентов между собой. Ранее ученые подтвердили тот факт, что вероятность слабоумия повышается при нехватке питательных веществ в рационе, а также употреблении продуктов, которые содержат малое количество витаминов и большое – насыщенных жиров.  

Во время эксперимента, который длился более 10 лет, эксперты обнаружили одну закономерность. Слабоумие развилось у тех добровольцев, которые предпочитали сочетание переработанного мяса с картофелем, хлебом или супом. Специалисты отмечают, что здоровые участники в качестве гарнира выбирали свежие овощи.



Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

07.04 / Эксперт усомнился в способности США осваивать ресурсы Луны

25.04 / СТРАНА – в Грузии не исключают пересмотра отношений с Украиной из-за Саакашвили

15.04 / Рогозин рассказал о заразившихся коронавирусом сотрудниках ракетно-космической отрасли

13.04 / Роскомнадзор потребовал от Google объяснить удаление с YouTube обращения Путина

04.04 / Возвращение грузового корабля Dragon с МКС на Землю отложили

01.04 / Люксембург объявил о появлении в ЕС «диктаторского режима»

22.04 / Названа сумма дохода от демпфера при цене нефти в 20 долларов за баррель

28.03 / Хакер взломал сайт авиакомпании и летал в Нью-Йорк бесплатно

20.04 / Кадыров показал видео из больницы с коронавирусными пациентами

13.04 / Вывозной рейс для застрявших за границей туристов из Бангкока состоится 16 апреля

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска