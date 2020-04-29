Эксперты рассказали, сочетание каких продуктов вызывает слабоумие

29.04.2020, 2:45, Новости дня

Ученые пришли к выводу, что сочетание некоторых продуктов в рационе способно повышать риск развития деменции.

Специалисты обнаружили, что вероятность деменции определяется не только по продуктам, которые чаще всего употребляют люди, но и по сочетанию ингредиентов между собой. Ранее ученые подтвердили тот факт, что вероятность слабоумия повышается при нехватке питательных веществ в рационе, а также употреблении продуктов, которые содержат малое количество витаминов и большое – насыщенных жиров.

Во время эксперимента, который длился более 10 лет, эксперты обнаружили одну закономерность. Слабоумие развилось у тех добровольцев, которые предпочитали сочетание переработанного мяса с картофелем, хлебом или супом. Специалисты отмечают, что здоровые участники в качестве гарнира выбирали свежие овощи.