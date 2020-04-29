 

Трамп: США могут начать тестирование пассажиров международных рейсов на коронавирус

29.04.2020, 2:42, Новости дня

Президент Дональд Трамп заявил во вторник, что Соединенные Штаты рассматривают возможность начать массовое тестирование пассажиров, прибывающих в США из стран, где в данный момент наблюдаются вспышки COVID-19.

«Мы думаем над тем, чтобы делать это на международных рейсах, прибывающих из сильно зараженных районов», – сказал Трамп, выступая на мероприятии в Белом доме. По словам президента, его администрация работает над этим планом совместно с авиаперевозчиками. Трамп сообщил, что тестирование пассажиров может начаться «в очень недалеком будущем».

По словам президента, подобные проверки могут прежде всего коснуться пассажиров, прибывающих из Бразилии, где сейчас наблюдается вспышка COVID-19.



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