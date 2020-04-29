 

France 24 – в условиях изоляции российские актёры тянутся к зрителю через интернет

29.04.2020, 2:35, Новости дня

Карантинные меры наносят огромные убытки российским кино- и драмтеатрам, а для заведений помельче и вовсе становятся убийственными, рассказала в эфире France 24 корреспондент The Daily Beast Анна Немцова. Между тем, по словам журналистки, российские актёры стараются не унывать — и делают проекты, осваивая новые горизонты в социальных сетях. Так, онлайн-кинотеатр «Кинопоиск HD» запустил сериал «Беезумие», сделанный в сервисе Zoom.

Анна, во время нынешнего карантинного периода всё больше людей запоем смотрят телесериалы — ведь в кинотеатр теперь, конечно, не отправиться. При этом пользуются они не только стриминговыми сервисами вроде Netflix, но и более новыми разновидностями социальных сетей — такими как, например, Zoom.

Трейлер сериала «Беезумие»

АЛЕКСАНДР МОЛОЧНИКОВ, актёр: Я хочу сделать спектакль, срепетировать его на карантине, пока все сидят дома, и как только карантин заканчивается — бац, на тарелочке зрителю выдаём готовый продукт. 

ИГОРЬ ВЕРНИК, актёр: Да, я ссу. Да сейчас все ссут.

АГЛАЯ ТАРАСОВА, актриса: Я так соскучилась…

МАКСИМ МАТВЕЕВ, актёр: Дома сидеть! Это апокалипсис!

КРИСТИНА АСМУС, актриса: Пишем комментарии и ставим лайки!

ЕВГЕНИЙ СТЫЧКИН, актёр: Павел Первый! Стычкин!

АЛЕКСАНДР МОЛОЧНИКОВ: Молочников — с ним не пропадёшь! Виртуальная пятюня!

ИГОРЬ ВЕРНИК: Это какая-то самодеятельность!

Анна, что это было?!

АННА НЕМЦОВА, корреспондент The Daily Beast: Это телесериал, который снят, как вы и сами видите, в сервисе Zoom. Называется сериал «Беезумие». Тысячи российских актёров сходят с ума, впадают в безумие, ведь все театры закрыты: Большой театр — главный театр России, родины Станиславского и Чехова — закрыли ещё много недель назад, и каждую неделю он теряет до миллиона долларов. Директор театра заявил, что страшно и подумать, что будет, если театр не откроется до сентября. Некоторые кинотеатры открыться уже не смогут, а отдельные маленькие театры уже разорены. 

Всё это очень грустно, но русские не могут жить без театра и кино, и многие люди смотрят кино на Netflix, или проекты вроде этого — в Zoom.

Дата выхода в эфир 26 апреля 2020 года.

 



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