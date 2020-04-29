На Донбассе погиб украинский военный
29.04.2020, 2:29, Новости дня
Вследствие обстрелов боевиками один военнослужащий Вооруженных сил Украины 28 апреля получил осколочное ранение, несовместимое с жизнью. Об этом сообщил в Facebook штаб операции Объединенных сил.
Незаконные вооруженные формирования несколько раз в течение дня обстреливали позиции ВСУ в Луганской области.
“Враг из района жилых кварталов Голубовского применил запрещенные Минскими договоренностями артиллерийские системы калибров 152 и 122 мм, а также вел огонь из автоматических станковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. С направления населенного пункта Первомайск оккупанты открыли огонь из артиллерийской системы калибра 152 мм. Два снаряда разорвались неподалеку участка разведения сил и средств №2 “Золотое”, – сказано в сводке.
Сьогодні, 28 квітня, збройні формування Російської Федерації вкотре обстріляли позиції українських захисників на…
Posted by Операція об'єднаних сил / Joint Forces Operation on Teisipäev, 28. aprill 2020
В 2014 году, сразу после аннексии Крыма, Россия начала вооруженную агрессию на востоке Украины. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.
Последнее из рубрики: Новости дня
СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИ ✎ Комментариев нет