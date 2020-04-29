На Донбассе погиб украинский военный

29.04.2020, 2:29, Новости дня

Вследствие обстрелов боевиками один военнослужащий Вооруженных сил Украины 28 апреля получил осколочное ранение, несовместимое с жизнью. Об этом сообщил в Facebook штаб операции Объединенных сил.

Незаконные вооруженные формирования несколько раз в течение дня обстреливали позиции ВСУ в Луганской области.

“Враг из района жилых кварталов Голубовского применил запрещенные Минскими договоренностями артиллерийские системы калибров 152 и 122 мм, а также вел огонь из автоматических станковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. С направления населенного пункта Первомайск оккупанты открыли огонь из артиллерийской системы калибра 152 мм. Два снаряда разорвались неподалеку участка разведения сил и средств №2 “Золотое”, – сказано в сводке.

В 2014 году, сразу после аннексии Крыма, Россия начала вооруженную агрессию на востоке Украины. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.