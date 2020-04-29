Поругалась с братом, заблудилась и замерзла. В Харьковской области нашли тело шестилетней девочки

29.04.2020, 2:29, Новости дня

Вечером 27 апреля в Харьковской области нашли тело шестилетней Милены Шевелевой, которую искали почти сутки. Девочка умерла от переохлаждения, заявил на пресс-конференции 28 апреля начальник областного управления Национальной полиции Украины Валерий Сокуренко, сообщает пресс-служба ведомства.

Сокуренко подчеркнул, что на теле ребенка нет следов насилия.

Поиски Милены начались после того, как она не вернулась с прогулки к бабушке в село Сосновка. В операции приняли участие не менее 500 человек – полицейские, нацгвардейцы, пограничники, местные жители. Водолазы прочесали дно водоема, была привлечена авиация.

Тело девочки обнаружили в поле в 8 км от села.

“По предварительным данным, около двух часов ночи она уже была мертва. При жизни девочка носила очки, но она их потеряла и, вероятно, сбилась с пути, когда захотела вернуться домой. Все ее вещи на месте, одежда не повреждена. Если бы она была немного старше по возрасту, может, пошла бы на огоньки села и спряталась от холода в брошенном доме”, – сказал Сокуренко.

Издание “Обозреватель” со ссылкой на местных жителей пишет, что вечером 26 апреля Милена с двоюродным братом (они одногодки) ушла гулять. Мальчик был на велосипеде. Дети что-то не поделили, брат после ссоры уехал домой, а девочка осталась одна и пошла в противоположную от Сосновки сторону – в направлении огней пограничного пункта “Гоптовка”.

Ночь на понедельник, когда погибла Милена, была очень холодной – лил дождь, дул пронизывающий ветер.