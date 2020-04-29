 

Путин стал источником раздражения для россиян, НАБУ может возглавить Углава. Главное из Telegram-каналов

29.04.2020, 2:29, Новости дня

Редакция обращает внимание читателей, что многие популярные Telegram-каналы анонимны, а публикуемую в них информацию трудно верифицировать.

Углава может заменить Сытника на посту руководителя НАБУ

Бывший внефракционный нардеп Борислав Береза пишет, что в Национальном антикоррупционном бюро Украины уже в ближайшее время сменится руководство.

“Комитет Верховной Рады по вопросам правоохранительной деятельности рекомендовал депутатам поддержать законопроект, который позволит уволить директора НАБУ Артема Сытника. По моим инсайдам, конкурс проводить не будут, а НАБУ возглавит Гизо Углава с приставкой “и.о.”, – отметил Береза.

В РФ – самая высокая готовность к протестам за 20 лет

Российский Telegram-канал “Кремлевский мамковед” утверждает, что закрытые социологические опросы, которые проводились для президента РФ Владимира Путину, зафиксировали самый высокий уровень недоверия лично к Путину и “самую высокую готовность к протестам за последние 20 лет”.

“Президент в представлении большинства граждан РФ является источником раздражения, нестабильности и крайне высокой степени озлобления, провоцирующим людей на участие в протестах. В Кремле чрезвычайно обеспокоены. Силовикам поручено быть в полной готовности к любым действиям и жестко подавлять любые волнения в зародыше”, – пишет паблик.

В “Слугу народа” возьмут Кличко, Филатова и Кернеса?

Анонимный Telegram-канал “Картель” сообщил, что “определенные группы влияния убеждают [президента Украины Владимира] Зеленского взять в “Слугу народа” авторитетных мэров городов”.

“К примеру, включить в “Слугу народа” [мэра Киева Виталия] Кличко, [мэра Одессы Геннадия] Труханова, [мэра Днепра Бориса] Филатова, [мэра Харькова Геннадия] Кернеса. Зеленский сейчас против”, – заявляют авторы канала.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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