Регистрация мобильников в России может стать не только обязательной, но и платной

29.04.2020, 2:25, Новости дня

В РФ в следующем году могут ввести обязательную регистрацию мобильных телефонов. При этом планируется, что за такую обязательную услугу нужно будет еще и заплатить. В соцсетях законопроект из-за этого раскритиковали.

Переписать все смартфоны и создать единую базу заводских номеров. В РФ обязательную регистрацию "мобильников" могут узаконить в ближайшее время. По данным издания "Коммерсант", скоро документ поступит на рассмотрение в Госдуму.

"В случае принятии такого законопроекта вопрос кражи мобильных телефонов уйдет на второй план, — поясняет Максим Кудрявцев, заместитель председателя комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи. — Потому что в этой краже не будет смысла. Как только похититель подключится к любой сети оператора на территории страны, то мобильный оператор сразу же увидит, что телефон принадлежит не ему".

Международный идентификатор мобильного оборудования — International Mobile Equipment Identity, сокращенно IMEI. Обычно его называют просто: заводской номер смартфона. Это не просто паспорт вашего устройства. Зная этот уникальный номер, можно заблокировать или найти телефон. Такая система сегодня работает в десятках стран.

По разным данным, сегодня в РФ от девяноста до ста десяти миллионов мобильников. Но пока возможность использовать IMEI для большинства недоступны. Некоторые уверены, новая единая база это и новые возможности.

"Это можно превратить по сути в некую госуслугу, — считает Арсений Щельцин, гендиректор АНО "Цифровые платформы". — Когда пользователь самостоятельно может не только заблокировать украденный телефон, но и воспользоваться иными возможностями. Например, узнать, где находится его ребенок или где находится его родственник, который не отвечает".

Эксперты объясняют, что регистрация смартфонов поможет прежде всего бороться с кражами. Чужой телефон просто невозможно будет использовать. Переживать за то, что за абонентами будут следить, тоже не стоит.

А вот кто будет платить за такую регистрацию — вопрос открытый. Пока два варианта: либо сам абонент, либо продавец устройства. "По сути это оплата за правоохранительную функцию, — отмечает Антон Гуськов, представитель Ассоциации торговых компаний и товаропроизводителей электробытовой и компьютерной техники. — То есть за борьбу с кражами или нелегальными товарами. Но это одна из функций государства, на которые собираются налоги, и все мы, как граждане, их платим".

Согласно законопроекту, плата за регистрацию не должна будет превышать ста рублей, а уже купленные смартфоны поставить на учет можно будет бесплатно. Ожидается, что новые правила должны заработать уже к середине следующего года.