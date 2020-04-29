Чтобы спать спокойно: все больше москвичей сдают жилье в аренду “по закону”

29.04.2020, 2:25, Новости дня

"Транспортные карты и номер автомобиля будут заблокированы в течение пяти часов, так как указанные вами данные не прошли проверку". Наглядное предупреждение — для желающих обмануть московскую систему коронавирусных ограничений и поехать куда-нибудь с некорректно оформленными цифровыми пропусками. Или вообще без цифровых пропусков. Впрочем, разницы тут абсолютно никакой. В обоих случаях столичные водители уже получают штрафы, автоматически назначенные комплексами фотофиксации. А проще говоря, умными камерами, от которых не спрятаться ни одному нарушителю.

Равно как не получится оформить пресловутый пропуск со ссылкой на работодателя, если человек трудоустроился, что называется, "в черную" — без места в штате и отчислений в Пенсионный фонд. И все – благодаря, вроде бы, простому, но крайне эффективному решению. Конкретно — совмещению баз данных различных ведомств. И интеграции этих самых баз с механизмами контроля самоизоляции. Как именно это работает? И кому теперь впору напрячься?

Только 30 процентов сделок по аренде жилья в столице оформлены по закону. Такие данные приводит Московская ассоциация риелторов. Одни собственники, чтобы платить меньше налогов, указывают заниженные суммы в договорах, другие – вовсе работают без документов.

"Процентов 60-70 так или иначе сдаются без договоров. То есть это значит, что нет договора. А в случае проверок — говорят, что родственники, знакомые", — рассказывает член совета Московской ассоциации риелторов Наталья Соломнова.

Инспекции не всевидящи. Зачастую обделяют своим вниманием сданные в аренду уютные гнездышки и их владельцев. Но постояльцы сами могут накликать проверку. Например, оформляя пропуска для поездок по Москве и указывая свой фактический адрес проживания. В Сети уже появляются скрины "писем счастья", которые присылают владельцам квартир. Ведь у налоговой есть законный доступ к разным базам данных.

"Это кредитные организации, данные о расчетах, зарегистрированных ТС, данные по их платежам во внебюджетные фонды. Сверка таких данных позволяет определить местоположение и информацию о том, насколько корректно ведет себя плательщик в той или иной ситуации", — объясняет доцент кафедры налогового права Университета имени О.Е. Кутафина Александр Карташов.

Для расследования налоговых преступлений, если это нужно, представители службы работают вместе с полицейскими и следователями. Которые могут запросить у операторов сотовой связи данные о том, где потенциальный нарушитель, например, может регулярно ночевать.

"Технология 4G — там точность позиционирования вплоть до 50 метров, с точностью можно определить нахождение аппарата. Понятно, что мы не можем найти и быть уверенными, что человек находится там же. Но мы можем говорить о нахождении телефонного аппарата в тот или иной момент времени", — рассказывает директор по продажам компании в сфере информационной безопасности Кирилл Керценбаум.

Инструментов у инспекторов немало. И ответственность за сокрытие доходов серьезная. Доначисленные платежи, штрафы до 40 процентов. Это от суммы, которую пытались утаить. В некоторых случаях может быть даже возбуждено уголовное дело.

"Чтобы привлечь к ответственности, необходимо, чтобы сумма неоплаченных платежей составляла более 2 миллионов 700 тысяч рублей, и эта неуплата продолжалась бы больше трех финансовых лет", — подчеркивает юрист Алексей Аксенов.

Поэтому эксперты призывают оформлять арендные сделки по закону, чтобы спать спокойно.

"Защищен от нанимателя, если он недобросовестный. Это возможность заявления в правоохранительные органы, если не платит. Обращение в суд – все возможные рычаги, чтобы права были защищены", — говорит член совета Московской ассоциации риелторов Наталья Соломнова.

Риелторы отмечают, что четыре года назад меньше 10 процентов сделок были оформлены по закону. Сейчас – уже 30. То есть число тех, кто выводит свой доход "из тени", растет.