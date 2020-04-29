Учёные связали застой в настроении со снижением выбора активностей при карантине

29.04.2020, 2:15, Разное

Настроение людей может немного меняться каждый день и каждый час. В норме они часто реагируют на эти изменения какими-либо действиями, которые могут его стабилизировать, ученые называют это гомеостазом настроения.

Депрессия и сниженное настроение сопровождаются нарушением гомеостаза настроения. Люди теряют естественную способность поднимать себе настроение. Об этом утверждает новое исследование, опубликованное в JAMA Psychiatry. Ученые считают, что новые данные особенно важны в контексте карантинных мероприятий по поводу COVID-19.

Ученые проанализировали данные о 58 тысячах человек из стран с низким, средним и высоким уровнем доходов. Исследователи интересовались поведением людей с подавленным настроением и тех, у кого настроение было нормальным.

Исследование фокусировалось на том, что делают люди в течение дня: это может быть показателем того, насколько эффективно они могут контролировать свое настроение. Гомеостаз настроения оказался нарушенным у людей с плохим настроением и мог совсем не работать при клинической депрессии.

Примечательно, что действия, которые повышают настроение, отличаются в разных странах, они тесно связаны с культурными особенностями. В странах с высоким доходом чаще это могут быть физические упражнения, в странах с низким доходом – религиозные обряды.

Компьютерная симуляция, которую провели ученые, показала, что плохой гомеостаз настроения утверждает о риске более частых и длительных депрессивных эпизодов.

Ученые считают, что мониторинг настроения людей в реальном времени мог бы помочь людям. Для простых рекомендаций, как улучшить настроение, могут не потребоваться специалисты: их людям могли бы давать системы искусственного интеллекта, связанные со смартфоном.

Гомеостаз настроения и COVID-19

У одного из пяти людей в течение жизни развивается «большая депрессия». Ученые считают, что эта цифра может увеличиться на фоне карантинных мероприятий, которые используются для профилактики COVID-19.

«Когда наше настроение падает, мы стараемся что-то сделать, чтобы подбодрить себя… Но в текущей ситуации с COVID-19 карантин и самоизоляция делают наш выбор очень ограниченным», – сообщил в перс-релизе Гай Гудвин (Guy Goodwin) автор нового исследования, профессор Оксфордского университета.

Ученые считают, что тренируя людей поддерживать гомеостаз настроения, как это многие делают в норме, путем выбора различных видов деятельности, можно предупреждать или лечить депрессию.

Максим Такет (Maxime Taquet) из Оксфордского университета, соавтор исследования сказал:

«Вероятно, это будет очень актуально во время социальной изоляции и карантина, когда люди особенно подвержены депрессии, когда выбор возможной активности мал».