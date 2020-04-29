 

Нурмагомедов подчеркнул смертельную опасность коронавируса

29.04.2020, 2:08, Новости дня

Чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Хабиб Нурмагомедов обратился «ко всем дагестанцам» и ко всем, кто его знает, в связи с коронавирусом.

Как сообщил в Instagram Нурмагомедов, «многие надеялись, что беда обойдет наш дом, многие до сих пор не верят в серьезность сложившейся ситуации». Однако, как отметил боец, халатность и паника привели к «высоким темпам распространения болезни», в результате чего «больницы переполнены», а «специалистов и лекарств не хватает».

Нурмагомедов подчеркнул, что «болезнь смертельно опасна».

«Мы это уже чувствуем на себе», – сообщил он, добавив, что люди должны оставаться дома, это позволит «снизить нагрузку на врачей и больницы».

Нурмагомедов указал, что «своевременно проявленная нами осторожность» может стать «причиной спасения чьих-то жизней». Он призвал беречь близких, «не выпускать их из дома без нужды».

«Пусть Аллах убережет нас всех от всех болезней и вылечит всех больных и близких во всем мире», – сообщил он.

Нурмагомедов еще в конце марта вернулся в Россию вместе с командой в связи с ситуацией вокруг коронавируса.

Отец Хабиба Нурмагомедова Абдулманап попал в больницу. Он был госпитализирован в Махачкале с подозрением на пневмонию и сдал тест на коронавирус.



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