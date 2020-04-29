 

Совещание Путина с губернаторами: будет ли продление карантина

29.04.2020, 1:35, Разное

О запланированном мероприятии рассказал пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. Представитель Кремля отметил, что совещание Владимира Путина с губернаторами пройдет в режиме видеоконференции. Он подчеркнул, что на связь должны выйти главы всех регионов.

Состоится ли перед встречей с руководителями субъектов обращение к народу, неизвестно. Песков не дал прямого ответа на этот вопрос и попросил проявить терпение.
“Давайте дождемся. На неделе будет много мероприятий”, – цитирует его РИА Новости.

Совещание Путина с губернаторами 28 апреля будет во многом состоять из отчетов глав регионов. Чиновники расскажут главе государства о том, какая проведена работа для сдерживания распространения коронавируса, удалось ли им выполнить обязательства, взятые на себя на прошлых онлайн-встречах с президентом.

Многие ожидают, что российский лидер во время видеоконференции объявит о дополнительных мерах по борьбе с коронавирусом. Некоторые чиновники уверены, что в ходе совещания с губернаторами Путин выскажется о продлении карантина в стране до окончания майских праздников – с 1 по 11 число, передает URA.ru.

Напомним, что 26 апреля Песков анонсировал новое обращение Путина к народу. Как писали “Дни.ру”, глава государства выступит перед россиянами в ближайшие дни. Ожидается, что это должно произойти до 30 апреля – в этот день заканчивается режим самоизоляции, объявленный президентом в начале месяца.

И совещание Путина с губернаторами, и новое обращение президента будут транслировать все федеральные телеканалы. Оба мероприятия можно будет посмотреть онлайн на “Дни.ру”.



Последнее из рубрики: Разное


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

31.01 / Эксперты Роскачества пояснили, в чем разница между вином «в пакете» и в бутылке

28.04 / Репортаж из больницы в Бергамо, над которой Россия подняла свой флаг

01.04 / Российская разработка позволяет обнаружить коронавирус в воздухе

25.04 / Скачки числа заразившихся коронавирусом в России вызвали споры ученых

05.04 / Яна Рудковская и Евгений Плющенко приняли участие в челлендже с переодеванием

01.04 / Компания Microsoft запатентовала гаджет с тремя экранами

28.03 / Недорогой смартфон Honor 30S в ряде тестов не уступает флагману Huawei Mate 30 Pro

10.04 / В Москве умерли 12 пациентов с коронавирусом

02.04 / Порноактриса Ава Кокс раскрыла секрет своего успеха

26.04 / Екатерина Шпица показала «чувственный» архивный снимок в белой рубашке на голое тело

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска