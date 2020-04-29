Совещание Путина с губернаторами: будет ли продление карантина

29.04.2020, 1:35, Разное

О запланированном мероприятии рассказал пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. Представитель Кремля отметил, что совещание Владимира Путина с губернаторами пройдет в режиме видеоконференции. Он подчеркнул, что на связь должны выйти главы всех регионов.

Состоится ли перед встречей с руководителями субъектов обращение к народу, неизвестно. Песков не дал прямого ответа на этот вопрос и попросил проявить терпение.

“Давайте дождемся. На неделе будет много мероприятий”, – цитирует его РИА Новости.

Совещание Путина с губернаторами 28 апреля будет во многом состоять из отчетов глав регионов. Чиновники расскажут главе государства о том, какая проведена работа для сдерживания распространения коронавируса, удалось ли им выполнить обязательства, взятые на себя на прошлых онлайн-встречах с президентом.

Многие ожидают, что российский лидер во время видеоконференции объявит о дополнительных мерах по борьбе с коронавирусом. Некоторые чиновники уверены, что в ходе совещания с губернаторами Путин выскажется о продлении карантина в стране до окончания майских праздников – с 1 по 11 число, передает URA.ru.

Напомним, что 26 апреля Песков анонсировал новое обращение Путина к народу. Как писали “Дни.ру”, глава государства выступит перед россиянами в ближайшие дни. Ожидается, что это должно произойти до 30 апреля – в этот день заканчивается режим самоизоляции, объявленный президентом в начале месяца.

И совещание Путина с губернаторами, и новое обращение президента будут транслировать все федеральные телеканалы. Оба мероприятия можно будет посмотреть онлайн на “Дни.ру”.