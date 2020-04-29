Создан биоробот, который имитирует работу периферической нервной системы

29.04.2020, 1:31, Новости дня

Ученые обнаружили уникальный метод производства гибридного биоробота, когда совместили спинной мозг крысы с искусственно созданной мускульной системой, которая была разработана посредством тканевой инженерии.

Специалисты наблюдали за системой в течение недели и обнаружили, что двигательные нейроны спинного мозга производят электрическую активность. Этот процесс вызывает мышечные сокращения в системе мускулов, которая была создана искусственным путём.

Ученые выяснили, что гибридная система таким образом имитирует работу периферической нервной системы. Это доказывает, что спинной мозг осуществляет свои функции и после переноса в искусственную систему.