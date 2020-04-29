Американским мясокомбинатам запретят прекращать работу из-за коронавируса

29.04.2020, 1:26, Новости дня

Президент Дональд Трамп планирует обязать американские мясоперерабатывающие предприятия продолжать работу для обеспечения продовольственной безопасности страны, заявил во вторник высокопоставленный представитель администрации. Часть мясокомбинатов ранее закрылась из-за участившихся случаев заражения коронавирусом сотрудников предприятий.

Ожидается, что во вторник Трамп подпишет указ, обязывающий мясоперерабатывающие компании непрерывно работать на основании Закона о военном производстве, сообщил представитель Белого дома.

В тексте указа, в частности, содержатся положения, обеспечивающие защиту мясоперерабатывающих компаний от судебных исков в случае, если их сотрудники заразятся коронавирусом при исполнении служебных обязанностей. Кроме того, по словам источника, в указ будет включено руководство по минимизации риска заражения для сотрудников мясокомбинатов.

Во вторник крупнейший в США профсоюз сотрудников мясной промышленности заявил, что администрация Трампа должна немедленно заставить мясоперерабатывающие компании предоставить своим работникам «самый высокий уровень защитного оборудования» и обеспечить ежедневное тестирование сотрудников на коронавирус.

Джон Тайсон, председатель одной из крупнейших американских мясоперерабатывающих компаний Tyson Foods, заявил в воскресенье об уязвимости цепочки поставок продовольствия в результате закрытия комбинатов из-за заражения сотрудников, предупредив американцев о возможном дефиците мясных продуктов.

Выступая во вторник перед журналистами в Овальном кабинете Белого дома, президент сообщил, что администрация работает с мясоперерабатывающими компаниями и рассказал о мерах, которые планируется предпринять в плане уменьшения ответственности, которую несут в случае заражения сотрудников эти компании.

Высокопоставленный источник Reuters в администрации сообщил, что если подобные меры не будут приняты, подавляющее большинство американских мясокомбинатов может быть остановлено, что приведет к снижению производства мяса в стране на 80%. Источник назвал мясокомбинаты «критически важной инфраструктурой».

Tyson Foods объявил в прошлую среду о закрытии двух заводов по переработке свинины, включая крупнейший подобный завод в США, что привело к еще большему сокращению поставок мяса после остановки других крупных предприятий.

В апреле работу остановили примерно 20 скотобоен и мясокомбинатов в Северной Америке, в том числе принадлежащих компаниям Smithfield Foods Inc, Cargill Inc, JBS USA и Tyson Foods. Работа была остановлена из-за заражения рабочих коронавирусом.

Объединенный профсоюз работников пищевой промышленности и торговли сообщил во вторник о том, что коронавирусом заразились более 6500 работников мясной и пищевой промышленности, 20 из них погибли. По словам представителей администрации, вновь открывающиеся после остановки мясокомбинаты нуждаются в защите от возможных судебных исков, которые могут быть поданы против них заразившимися при исполнении служебных обязанностей сотрудниками.

По данным Министерства сельского хозяйства, во вторник на американских скотобойнях было забито 283 000 голов свиней, что на 43% меньше, чем до начала пандемии, и 76 000 голов крупного рогатого скота, что на 38% меньше в сравнении с периодом до начала вспышки коронавируса.