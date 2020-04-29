 

Хиллари Клинтон выразила поддержку Джо Байдену

29.04.2020, 1:26, Новости дня

Экс-госсекретарь Хиллари Клинтон выразила поддержку бывшему вице-президенту Джо Байдену, который планирует выдвинуть свою кандидатуру на президентских выборах в ноябре этого года от Демократической партии.

Клинтон вместе с Байденом приняла участие в видеоконференции, в ходе которой обсуждалось воздействие пандемии коронавируса на женщин.

«Подумайте о том, какая разница была бы, если бы сейчас у нас был президент, который бы прислушивался к ученым, – сказала Клинтон, – В этот момент нам нужен такой лидер, как Джо Байден. Джо Байден готовился к этому моменту всю свою жизнь».

Клинтон участвовала в президентских выборах в 2016 году и опередила Дональда Трампа почти на 3 миллиона голосов избирателей, однако проиграла кандидату от республиканцев в ходе голосования в коллегии выборщиков, представлявших каждый из 50 штатов, входящих в состав США.

Клинтон проиграла Трампу в нескольких ключевых для коллегии выборщиков штатах.

Бывшая первая леди и экс-госсекретарь в последнее время часто критиковала действия президента Трампа.

Клинтон стала последним ключевым демократом, поддержавшим Байдена. Ранее бывшего вице-президента поддержал Барак Обама, в администрации которого Джо Байден работал в течение восьми лет.

  • Служба новостей «Голоса Америки»

    Подписка



Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

16.04 / Япония ввела режим ЧС на всей территории

25.04 / Исследованы особенности умственных нарушений при эпилепсии

25.04 / Ла Лига будет штрафовать футболистов и клубы за отказ играть после пандемии

04.04 / В Москве скончались два пациента с подтвержденным коронавирусом

23.04 / Президент РФ проведет совещание с представителями банковской сферы для обсуждения реализации господдержки

28.03 / В Нидерландах побит суточный рекорд смертности от коронавируса

29.03 / Собянин ввел всеобщий режим самоизоляции в Москве

05.04 / Наводим красоту: в Москве разрешили работать салонам красоты, баням и саунам

05.04 / На Камчатке подтверждены первые два случая COVID-19

04.04 / Рябошапка: Коломойскому по делу “ПриватБанка” может грозить от семи до 12 лет тюрьмы

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска