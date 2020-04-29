В Пекине назвали “неприкрытой ложью” заявления американских политиков об ответственности Китая за коронавирус

29.04.2020, 1:10, Новости дня

Попытка Соединенных Штатов переложить ответственность за распространение коронавируса на Китай обречена на провал. Об этом на брифинге в Пекине 28 апреля сказал официальный представитель министерства иностранных дел КНР Гэн Шуан, сообщает пресс-служба МИД.

“Единственная цель некоторых американских политиков, пытающихся обмануть других своей неприкрытой ложью, состоит в том, чтобы свалить на кого-то вину за свою собственную некомпетентность. Однако факты говорят громче, чем слова”, – заявил спикер.

По его словам, никто не может отрицать прогресс, достигнутый Китаем в борьбе с вирусом.

Поведение американских политиков только “раскрывает их злые намерения и серьезные внутренние проблемы в США”, добавил Гэн Шуан.

Он не назвал фамилий критикуемых политиков.

27 апреля президент США Дональд Трамп сказал, что Китай мог остановить эпидемию коронавируса и не допустить ее распространения по всему миру. Штаты изучают, как привлечь КНР к ответственности, но сумма возможных компенсаций пока не определена, добавил глава Белого дома.

Вспышка коронавирусной инфекции COVID-19 началась в китайском Ухане в декабре 2019 года. В марте СМИ писали, что первые случаи коронавируса в стране были зарегистрированы еще в середине ноября 2019-го, а не в конце декабря, когда об этом сообщили власти Китая. 11 марта Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.

По информации американского Университета Джонса Хопкинса, коронавирусом в мире заразилось свыше 3,09 млн человек, более 215 тыс. из них скончались. США являются самой пострадавшей от коронавируса страной – там зафиксировано наибольшее количество инфицированных и погибших (более 1 млн и 56,6 тыс. соответственно).

По прогнозам международного рейтингового агентства S&P Global Ratings, из-за коронавируса мировая экономика в 2020 году упадет на 2,4%.