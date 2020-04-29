“Коронавирус – безжалостный убийца”. ООН призвала белорусов оставаться дома

29.04.2020, 1:10, Новости дня

Постоянный координатор ООН в Беларуси Иоанна Казана-Вишневецкая призвала власти страны ввести правила физического дистанцирования и отменить массовые мероприятия в связи с эпидемией коронавируса. Ее заявление опубликовано на сайте Офиса постоянного координатора ООН в Беларуси.

“В настоящее время мы наблюдаем в Беларуси эволюцию вспышки инфекции COVID-19, которая характеризуется устойчивой и распространяющейся локальной передачей. 26 апреля министерство здравоохранения подтвердило более 10 тыс. случаев заражения COVID-19 в Беларуси. Это количество растет в геометрической прогрессии – по состоянию на 26 марта было всего 86 случаев”, – отметила Казана-Вишневецкая.

Она уверена, что “настало время для незамедлительных и масштабных мер по ужесточению физического дистанцирования”.

“Всемирная организация здравоохранения рекомендует внедрение мер физического дистанцирования и перенос всех массовых мероприятий. Кроме этого, ВОЗ рекомендует внедрить возможность дистанционной работы и дистанционного обучения в школах, университетах и других образовательных учреждениях, а также приостановить работу предприятий, не оказывающих основных услуг, в том числе кафе, ресторанов, торговых центров”, – заявила координатор ООН.

Эти меры, подчеркнула она, могут помочь предотвратить и замедлить распространение вируса.

“Для всех нас картина ясна: COVID-19, как безжалостный убийца, атакует страны и людей. Вирус может быть смертельным, даже если вы молоды и сильны. К сожалению, бывает и так, что вы не знаете, есть ли у вас вирус, но можете быть его носителем и распространителем. Нет ничего более ценного, чем жизнь. Нет ничего более тяжелого, чем потерять членов семьи, друзей, коллег или своих сограждан. Пожалуйста, оставайтесь дома, чтобы остановить COVID-19”, – заключила Казана-Вишневецкая.

Вспышка коронавирусной инфекции COVID-19 началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией. По данным американского Университета Джонса Хопкинса, общее количество инфицированных в мире превысило 3 млн человек, из них более 211 тыс. умерли, а 894 тыс. выздоровели.

В Беларуси на данный момент подтверждено 12,2 тыс. случаев инфицирования, скончалось 79 человек.

В период эпидемии Беларусь не закрывала свои границы, не останавливала работу предприятий, магазинов, заведений питания и образования. Также в стране нет запрета на массовые мероприятия, несмотря на то, что эксперты ВОЗ призывали власть ввести ограничительные меры.

19 апреля президент Беларуси Александр Лукашенко заявлял, что считает неэффективными строгие карантинные меры, поэтому “в Беларуси решили не менять резко образ жизни”. 20 апреля в стране возобновили занятия в школах, 25 апреля провели республиканский субботник.