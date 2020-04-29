Число погибших от COVID-19 может быть занижено на 60% по сравнению с официальными отчетами – СМИ

29.04.2020, 1:10, Новости дня

Число погибших от коронавирусной инфекции в мире может быть примерно на 60% выше, чем сообщается в официальных подсчетах. К такому выводу пришло британское издание Financial Times, которое проанализировало показатели общей смертности в 14 странах и регионах во время пандемии.

Журналисты сравнили смертность от всех причин в марте – апреле 2020 года со средним значением за тот же период в 2015–2019 годах. Обычный уровень смертности превышен на 50% относительно исторического среднего для этих мест.

Общая смертность увеличилась на 60% в Бельгии, 51% – в Испании, 42% – в Нидерландах и 34% – во Франции во время пандемии по сравнению с тем же периодом в предыдущие годы. Наиболее резко этот показатель вырос в регионах, где наблюдаются самые сильные вспышки COVID-19. Следовательно, большинство случаев гибели людей напрямую связаны с вирусом, хотя в официальных сводках это не учтено. Возможно, уже сейчас в мире от коронавирусной болезни умерло не менее 318 тыс. человек, заключили авторы публикации.

Некоторые страны, включая Китай, уже ретроспективно пересмотрели число смертей своих граждан, напомнили в Financial Times.

Искажение официальной статистики, вероятно, будет еще большим за счет стран с более низким уровнем доходов, предполагают журналисты.

Гендиректор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Адханом Гебрейесус заявил 27 апреля, что из-за относительного небольшого количества проведенных тестов известно не обо всех случаях заражения и летальных исходах от COVID-19.

Вспышка коронавирусной инфекции COVID-19 началась в декабре 2019 года в китайском Ухане. 11 марта Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией. По состоянию на 28 апреля коронавирусной инфекцией заразилось 3,1 млн человек, из них 215,1 тыс. умерли, 921,2 тыс. выздоровели, сообщает американский Университет Джонса Хопкинса.