Подмосковные подстанции скорой получили 16 новых реанимобилей

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29.04.2020, 1:08, Новости дня

16 новых реанимобилей получило Подмосковье. Это подарок от министерства промышленности и торговли в День работников скорой помощи. Губернатору региона машины передал глава Минпромторга Денис Мантуров. Все машины оснащены аппаратами искусственной вентиляции легких и адаптированы для пациентов с коронавирусом COVID-19.

Машины заступят на дежурство на 14 подстанциях. В мае в Подмосковье передадут еще семь таких автомобилей. Всего по поручению Владимира Путина для регионов закупят 1200 реанимобилей, напоминает телеканал "Россия 24".

 



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